Un campeón ternado: Cristian Conte Campeón 2019 Procar 1100

En un año record para Competición Especial 850, categoría con mas de 23 años de historia ha tenido un 2019 con gran cantidad de protagonistas que no solo se circunscriben a la costa del Río Uruguay si no que han recibido pilotos de distintos puntos de la provincia, incluso del vecino país, la República Oriental Del Uruguay y la Provincia de Buenos Aires. Disputando un campeonato de los mas largos de la provincia, pactado a 9 fechas distintas

En un gran momento de paridad y espectáculo la Clase Procar 1100 de CE 850 llegó a la carrera definición con cuatro pilotos con chances de campeonar. Encerrados en muy pocos puntos de diferencia.

En un hecho inédito para la historia contemporánea del automovilismo provincial y tal vez nacional, el campeonato no se definió si no hasta la última vuelta de la carrera final, en una lucha directa entre los dos pilotos que marchaban primero y segundo. Los mismos quedaban virtualmente empatados en puntos y en cantidad de carreras ganadas, por lo tanto quien ganaba la última final del año se consagraba campeón.Así fué como tras sendas maniobras de ataque y defensa y luego de intercambiar en reiteradas ocasiones la punta de la carrera con el rival directo, Se coronó campeón por primera vez en la disciplina y tras 20 años de trayectoria Cristian Conte.

Los números del campeón: 3 carreras finales ganadas, 1 pole position, 3 victorias en series, 4 veces visitó el podio, campeonato empatado en 162 unidades, desempate por tener 3 victorias.

particularidades: en otro hecho inedito que refleja la gran paridad, en la séptima fecha logró subir al podio en segundo lugar empatando en pista con maximiliano rougier hasta en las mismas milésimas.