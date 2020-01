Silvio González es el nuevo entrenador de Parque Sur

Parque Sur confirmó su nuevo cuerpo técnico para encarar la temporada 2020 de fútbol. Silvio González, tras once años trabajando en Atlético Uruguay como entrenador, es el nuevo DT sureño. Al lado suyo estarán Leandro Heredia -ex delantero de Gimnasia- y Julián Saboredo, como ayudantes. Y con ellos está también confirmada la llegada de Juan González -ex arquero decano- como preparador físico de las categorías superiores.

La Tercera y la Cuarta División serán dirigidas por Leandro Heredia, con Julián Saboredo como ayudante de campo.

De esta manera, Parque Sur cierra la etapa anterior y el trabajo de Marcelo Reynoso y Gastón Sandoval al frente del plantel superior.

En los próximos días, el flamante cuerpo técnico será presentado al plantel para encarar los trabajos de pretemporada.

Como dirigente del club, Lisandro Pinilla afirmó en nombre de la Subcomisión de Fútbol: «La idea para esta nueva etapa es apostar a un equipo joven, con chicos del club que tengan el compromiso de estar en Parque Sur y combinar eso con los jugadores de experiencia que ya están en el club».

Y agregó: «Además de la temporada del fútbol local estamos esperando la oportunidad de jugar nuevamente la Copa Entre Ríos. Veremos si aparece esa posibilidad para participar», enfatizó el tesorero sureño.

También dialogamos con Leandro Heredia, quien nos indicó: «Nos convenció la idea de lo que quieren hacer en el club, un trabajo a largo plazo y muy serio. Vamos a foguear a los chicos del club, hablar con ellos y acompañarlos en este proceso. En todo esto trabajaremos juntos con Silvio con Primera, Tercera y Cuarta», señaló Heredia, quien tiene una muy buena relación con Silvio.

Silvio González, el nuevo entrenador de Parque Sur, deja Atlético Uruguay tras 11 años de laburo, donde dirigió cinco veces la Primera División y fue campeón en tres oportunidades, con una buena base de juveniles. Este trabajo convenció a Parque Sur para convocarlo. Silvio tiene varios años como DT en infantiles y juveniles y Coordinador del Infanto Juvenil de Atlético. Llegó a ser parte del cuerpo técnico decano en el Federal B.

En su etapa como jugador, Silvio González fue delantero de Gimnasia en Argentino A y B Nacional, entre el ’95 y ’98. En este último año jugó en el Zacatecas de Santos Laguna, México. Entre 2001 y 2005 disputó la B Metropolitana con Talleres de Escalada. Luego fue delantero en un Federal B para Juventud Unida de Gualeguaychú (2005-06) y sus últimos años, entre 2008 y 2010, vistió los colores decanos en los torneos locales y Federal C.

Silvio González nos dejó sus primeras palabras tras la confirmación como DT de Parque: «El proyecto que se decidió en conjunto con la Comisión Directiva es trabajar mucho con los jóvenes del club. Y la apuesta será que lleguen a poder jugar en la primera de Parque Sur; formándolos futbolísticamente pero además crearles el hábito de ser deportistas serios, desde el cuidado, el respeto y el compromiso de querer ser jugadores de fútbol», señaló Silvio en diálogo con nosotros.

El DT agregó: «Vamos a entrelazar eso con los jugadores de experiencia que están en el club, para así poder afrontar torneos importantes teniendo un plantel largo, donde va a jugar el que mejor esté y se comprometa con este proyecto», concluyó.

Silvio González deja Atlético Uruguay, ese lugar al que llegó como futbolista en 2008 y al poco tiempo ya lo tenía dirigiendo para entregar su primera década de experiencia al frente de diversos gurises y planteles. Desembarca en los aires del Sur para hacer su primera experiencia como DT en otro club. Soñando con aquellos goles que gritó en su etapa como futbolista. El y Leandro, su amigo y ayudante, saben de eso. De goles gritados y abrazados para nuestro fútbol.