Sábado picante en el Autódromo

Este sábado 18 se reanuda la actividad de picadas con importante presencia de máquinas de distintos puntos del país y la República Oriental del Uruguay.

Desde las 18:00 comenzará la actividad de las picadas nocturnas, organizadas por Baires Drag Racing para las distintas categorías de motos, luego continuando con autos. La organización ya está presente en el autódromo y ha recorrido distintos puntos turísticos de la ciudad y también realizado actividades de promoción.

No solo habrá un marco imponente por la gran cantidad de máquinas presente si no que también se preveen importantes sorteos para el público presente.

Los ingresos tendrán un costo de $250 y los menores de 10 años no abonarán entrada. El servicio de cantina estará a cargo del Autódromo de Concepción Del Uruguay.