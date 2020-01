Rocamora tiene armada su temporada 2020

Las inferiores del Tomás de Rocamora ultimaron los detalles de su preparación de cara a la temporada 2020 con muchas novedades. El Presidente de la Institución Martín Occhi, el secretario Santiago Losada y responsables del básquet se reunieron con los entrenadores de cara a los entrenamientos de verano y la pre-temporada que comenzará el 3 de febrero.

Todo se renueva en el Rojo pero siempre manteniendo un norte definido. Antes de despedir el año, parte de la comisión directiva se reunió con los Entrenadores y Profesores de cara a lo que será la Temporada 2020 del básquet masculino y femenino. Entre los participantes estuvo Juan Varas, hijo de la casa y entrenador del equipo de la Liga Argentina, quien también tendrá su trabajo en las intermedias. Trabajo en equipo, integración, entrenamientos mixtos serán unos de los puntos en este 2020.

Este año las expectativas siguen siendo las mismas de años anteriores, que son las de formar un buen equipo individualmente, proyectar, formar una buena persona, desarrollar, trabajar para el jugador y que puedan disfrutar de lo que realmente les gusta.

Minibasket femenino: estará a cargo de Anita Delorenzi e Irina Figueroa, quien actualmente es estudiante becada en el Profesorado de educación en la Universidad de Concepción del Uruguay e integra el plantel de la Liga Femenina desde hace tres años.

“Seguiremos trabajando los entrenamientos y partidos como un estímulo más para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades. Nuestro trabajo consiste en que los chicos se diviertan, aprendan, compartan la pasión y logren un sentido de pertenencia en un grupo de básquet». «En las más grandes buscamos que vean la posibilidad de ser profesionales del básquet, que se desarrollen individualmente entendiendo el esfuerzo y compromiso del club para que eso ocurra» manifestó Anita Delorenzi, quien comenzó ayudando a Lali González con el minibasket femenino desde los 14 años (2006) y hace 5 años que es preparadora física de las intermedias femeninas.

Intermedias Femenino: Estará a cargo de Gonzalo Jacket en las categorías U13, U15 y U17. Gonzalo ya dirigió en el 2019 las categorías U15, U17, Primera Local, Liga de Desarrollo y también fue asistente en la Liga Femenina. Este año se abocará solamente a las intermedias y tendrá como preparadora física a Anita Delorenzi. La novedad de este año es que Laura González (entrenadora en la Liga Femenina y local) será la coordinadora del básquet femenino.

Minibasket masculino: Joaquín Díaz y Matías Respaud tendrán nuevamente el desafío de guiar a los más pequeños en sus primeros pasos dentro de una cancha de básquet, donde incorporarán conceptos básicos como la unión de grupo y hacer los primeros amigos (Escuela, Mosquitos, Premini y Mini). Matias Respaud desde los cuatros años en el club haciendo su carrera como jugador hasta U19, hace cinco años que trabaja con el semillero del club.

Este año Joaquín Díaz, quien lleva 12 años en la Institución Roja tendrá también otro desafío, que será dirigir la categoría U13 con jugadores que ya dirigió en el Minibasket.

Intermedias masculino: Este año las categorías U15 y U17 tendrán como entrenador a Gonzalo Rodríguez Costoza (actualmente es asistente de Juan Varas en la Liga Argentina). Gonzalo en el 2019 tuvo su primer desafío en el Rojo cuando dirigió al equipo de la Liga de Desarrollo masculina enfrentando a Comunicaciones de Corrientes, equipo de la Liga Nacional a quien derrotó en el juego de ida por 86-84 con un 90% de jugadores del club. Gonzalo, de experiencia nacional e internacional, tuvo su último paso por Social y Deportivo Patagones como Entrenador en Primera División y de las Categorías Formativas U15 y U17 Masculino. Su experiencia internacional fue en el 2016 en el Club Deportivo Cultural Pichincha de la Liga Boliviana de Básquetbol como entrenador y Asistente del Plantel Superior Masculino obteniendo el Subcampeonato de Liga Nacional Boliviana. Su paso por Concepción del Uruguay fue en Parque Sur en las Temporadas 2017-18 como entrenador en el Básquet Superior y Formativas femeninas en las categorías U13, U15 y U17, donde logró el Campeonato de la Liga Provincial U13, Subcampeonato de Liga Nacional U13 (2017), Campeonato del Torneo Asociativo U13 y U15 (2018), Subcampeonato de la Liga Provincial SUPERIOR y clasificación al TFFB 2018.

Ignacio Fellay tendrá a cargo la categoría U19, y también será el responsable de la preparación física de todas la categorías intermedias masculinas. «Desde el primer año que llegué, formando parte de las categorías U17,U19 y entrenando con Primera aprendí mucho y sobre todo el tema hábitos, divertirme del deporte que tanto me gusta. Habiendo terminado mi etapa de jugador de intermedias se me dio la oportunidad de trabajar en el club justamente en la parte de intermedias con el entrenador Cristian Domínguez con el cual se me hizo muy fácil trabajar y aprender por su confianza hacia mí, sus hábitos y compromiso que son muy buenos y pude aprender muchísimo. Ahora seguiré aprendiendo y formándome en esta etapa de entrenador, asistente del club y disfrutando mucho el día a día con los chicos»manifestó.

Escuela de Formación Motora: Por séptimo año consecutivo y a cargo de la Licenciada Antonella González y Irina Figueroa (Estudiante de Profesora de Educación Física),se continuará con las clases de formación motora para niñas y niños de 2 a 4 años

Entrenamiento abiertos de verano masculino y femenino: El próximo 6 de enero y por tercer año consecutivo comenzar los entrenamiento de verano mixto dividido en dos grupos desde las 18:00hs lo harán las categorías Mini y U13 y a las 19:00hs U15,U17 y U19, para chicos y chicas de cualquier club o libre Mini, U13, U15 y U17 que quieran mejorar la técnica individual, situaciones puntuales de juego en defensa como en ataque. Este año estará a cargo de Gonzalo Rodríguez Costoza asistente en el equipo de la Liga Argentina. No se necesita inscripción previa y deberán presentarse directamente en el Julio Cesar Paccagnella.