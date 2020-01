Rocamora no pudo sostener su buen arranque y perdió

En la continuidad de su primera gira del año dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este martes, Tomás de Rocamora perdió como visitante 77-66 frente a Atenas de Carmen de Patagones. Cristian Romero fue el goleador del juego con 20 puntos mientras que el extranjero George Valentine fue la figura con 14 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. El próximo jueves el Rojo cerrará su excursión por La Comarca visitando a Deportivo Viedma.

Rocamora arrancó la noche con un juego para la ilusión, después de un 2-7 abajo el local gastó un primer minuto. La efectividad de Kily Romero, Galo Impini y un buen acompañamiento de Araujo fueron argumentos del Rojo para seguir sumando; además de una buena labor defensiva. Romero le dio a la visita la mayor diferencia hasta ahí (12-25) y gracias a las apariciones de Corzo la grieta no fue más amplia al cierre del primer cuarto (18-27).

En el segundo cuarto fue Juan Varas el que debió pedir minuto (22-29) porque el rendimiento ya no era el mismo. Atenas empezó a jugar mejor, con Percaz, Corzo siguió anotando y Agostino con dos libres dio vuelta el tablero (36-35). Claramente el juego de Rocamora no era el mismo, dio ventajas atrás y arriba ya no pudo lastimar. Se iban a ir al descanso largo igualados pero Araujo anotó dos libres y quedaron 40-42.

Si la producción ofensiva de Rocamora había disminuido en el segundo cuarto en el tercero se incrementó. Los intentos de Caire antes no habían dado resultado y ahora a Romero también le costó convertir. En Atenas empezó a crecer la figura de Valentine castigando varias veces. Por suerte para el Rojo lo del extranjero del Griego fue en la pintura porque en los libres se quedó con 2/7. Apareció Kily Romero con un triple pero Atenas siguió mejor y cerró el tercer parcial 64-55.

El partido, además, venía con un arbitraje bastante flojo del que Rocamora se llevó la peor parte. Atenas no solo siguió anotando con Valentine sino que además encontró gol desde el perímetro y así el partido tomó un rumbo claro. La diferencia fue primero de 9, luego de 11 y finalmente de 13. A Rocamora el partido se le puso muy cuesta arriba y las soluciones no llegaron. Apenas 11 puntos pudo anotar el Rojo en el último cuarto, un valor muy exiguo para lo que exigía ese momento del juego.

Atenas lo terminó ganando bien, desde la defensa que empezó a ejercer en el segundo cuarto edificó un triunfo que fue justo. Rocamora ilusionó con el comienzo pero no lo pudo sostener, quizá la parte física le jugó en contra también. Además de la labor de Romero en Rocamora hay que destacar a Mauro Araujo con 12 puntos y 4 asistencias, y a Galo Impini con 11 puntos (3/3 en triples). El próximo jueves el Rojo cerrará la gira visitando a Deportivo Viedma desde las 21:30.