Rocamora: Laura González será coordinadora del básquet femenino

El Tomás de Rocamora se prepara en toda su estructura de cara a la venidera temporada de Liga Femenina como así también en las competencias provinciales. Desde la dirigencia se invitó a Laura «Lali» González para que sea la Coordinadora del básquet femenino y a su vez haga de nexo entre la dirigencia y la cotidianeidad del básquet femenino del club.

Laura González, además de ejercer la coordinación general de toda la actividad del básquet femenino, continuará dirigiendo la categoría U19 y la Liga Femenina 2020. En una labor fundamental para la formación, «Lali» trabajará conjuntamente con los profesores del básquet masculino de todas las categorías. Al respecto la coordinadora manifestó: «Año Nuevo, desafíos nuevos, con muchas expectativas y muchas ganas. Mi función va ser coordinar el básquet femenino y colaborar en lo que pueda con el masculino para ordenarse aún más el básquet formativo. Siempre es bueno ir ocupando espacios que deben estar en una estructura deportiva pero no debemos perder la realidad del club, todo tiene un costo y a veces no es posible.»»Personalmente, con muchas expectativas para poder estar al máximo con el equipo de Liga y así poder ir profesionalizando un poco más esta rama que si bien lo estábamos haciendo lo mejor posible siempre se quiere un poco más .

¿Cuál es la bajada de línea que propone el club sobre el desarrollo de las formativas?

La línea del club no varía mucho de lo que venimos haciendo: tratar de darles herramientas y de preparar lo mejor posible a jugadoras y jugadores para que luego puedan estar en los equipos de Liga y darles la posibilidad de poder jugar al máximo nivel en su club y en su ciudad. El primer desafío será mejorar el funcionamiento de todo el básquet del club.

¿Cómo viste el trabajo que se realizó en el club con las inferiores en 2019?¿Se obtuvieron los resultados que esperaban?

El trabajo (femenino) es bueno, lleva tiempo pero creo que de apoco estamos encontrando lo que buscamos, pero a las claras está que no van de la mano de los resultados. Sin embargo estamos convencidos de lo que vamos haciendo, siempre falta más y lo trataremos de optimizar. No sé si esperábamos mucho este año, pero si avanzamos en muchos otros aspectos que no se vieron en resultados deportivos. Es raro que no hayamos jugado ningún argentino pero sabemos que puede pasar y debemos redoblar la apuesta cuando pasa eso.

¿Cómo ves a las chicas de Rocamora en la Liga Femenina?

Las veo bien, con más experiencia para afrontar lo que les toca y ya sabiendo de qué se trata.

En cuanto a la Liga, el objetivo es seguir siendo competitivas y estar a la altura, está todo muy difícil con el armado del equipo .En La inferiores será estar lo más arriba posible .