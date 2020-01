Por vivo: Tenía arresto domiciliario, lo vieron en la calle y terminó en la UP4

Son numerosos los casos penales en los que los acusados reciben un beneficio y pasan el proceso en arrestos domiciliarios, bajo control de tutores, debiendo respetar la medida a rajatablas.

Esto generalmente se hace cuando él o la acusada, tienen problemas de salud, son madres, no tienen antecedentes, sus delitos no son graves o si la prisión preventiva no es necesaria por no existir riesgos procesales.

Más allá de esto, es importante respetar la medida, ya que violarla puede representar que se revoque y que el acusado sea encarcelado por su desobediencia.

Esto fue lo que sucedió con Lucas Horacio González (38), acusado de delitos ocurridos en la mañana del 7 de septiembre en Concepción del Uruguay, conjuntamente con Horacio Raúl Ruíz Díaz (18) y Facundo Nahuel González (30), todos condenados el 5 de diciembre en juico abreviado, siendo representados por el doctor José Pedro Peluffo.

Lucas González, que cuenta además con antecedentes penales, a solicitud de su defensor, fue beneficiado por una prisión domiciliaria a la espera de ser sometido a diferentes pericias por sus adicciones, considerando el abogado que se trataría de una persona con problemas y por lo tato inimputable, por lo que debía permanecer alojado en el Hogar 90 Días.

Lo cierto es que este sujeto, fue sorprendido días atrás fuera del hogar y más aún, el personal policial lo sorprendió regresando al mismo y con un juego de llaves en su poder, algo impensado para alguien que tiene prohibida la salida.

Por esto se realizó audiencia en el Juzgado de Garantías, donde la fiscal María Occhi, solicitó la revocación de la medida, bajo los argumentos mencionados, a lo que el defensor particular se opuso, considerando que se vería defraudado si su cliente hubiera hecho eso, asegurando que González no se escapó sino que fue interceptado por los uniformados cuando fue a abrir la puerta para atender un llamado.

Pese a esto hay testigos y además imágenes que confirman la presencia o el paso del sujeto en zonas del bulevar Los Constituyentes.

Fue por todo esto que la jueza interviniente, ordenó revocar la medida y dispuso el inmediato traslado u alojamiento en la UP4, dejando fijada la fecha de audiencia para tratar su situación, para el día 4 de febrero próximo, tras la Feria Judicia.