Nuevo asistente en el femenino de Rocamora

El entrenador Leonardo Domínguez se convirtió en el nuevo asistente técnico de Rocamora para la Liga Femenina, por lo que será el acompañante primario de Laura González en el banco de suplentes. También dirigirá la Liga de Desarrollo Femenina y el minibasket masculino de la Institución Roja.

Leonardo Domínguez se suma al cuerpo técnico de la Liga Femenina del Tomás de Rocamora para la temporada 2020

Se confirmó quién ocupará el puesto de asistente de Laura González en Rocamora para la Liga Femenina: será Leonardo Dominguez, acompañará a “Lali” en lo que será su primera experiencia como Asistente y entrenador en la Liga de Desarrollo Femenina, durante la temporada 2020. “

Leonardo viene de dirigir a Luis Luciano en la Liga provincial . “Es una oportunidad que no dudé en aceptar, a mi edad tener una propuesta así no hay que dejarla pasar, todavía no caigo de la posibilidad, con muchas ansiedad y ganas de empezar este proyecto que me ofreció Rocamora”.

El entrenador de 24 años de edad, también dirigirá la Liga de Desarrollo Femenina y el minibasket masculino de El Rojo. Hizo toda su carrera como jugador en Regatas Uruguay hasta el 2017 y jugó todos los Torneos Federales en los que participó el Celeste de concepción del Uruguay, donde también dirigió el minibasquet. Sus últimos pasos como jugador y entrenador fueron en el Club Luis Luciano de Urdinarrain donde jugó en primera y dirigió las formativas masculina y femenina. “Siempre dirigí el minibasket, me siento muy cómodo en esa área, pero todos los entrenadores soñamos con ir creciendo y subiendo de categoría. El año pasado, a parte del minibasket dirigí las formativas a nivel provincial y cuándo surgió esta posibilidad de la Liga fue como un envión. Estoy muy contento de tener esta posibilidad” manifestó Leonardo Domínguez