Noticias de Colón

Tareas a cargo de la Municipalidad

Se realiza mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad

Con personal y maquinaria municipal se llevan a cabo distintos trabajos en barrios colonenses.

En Salta y Bolívar se está realizando la limpieza de cunetas, para luego poder avanzar con el repaso de la calle. “Primero se limpia, luego se nivela y se compacta la calle, debe hacerse en esos pasos para que funcione correctamente” explica el secretario de Obras y Servicios Públicos. Las tareas de mantenimiento se llevan a cabo con personal y maquinaria municipal.

Se realizan también tareas generales en la zona de bajo termas. “Se hizo la limpieza de cunetas en el cruce de Batalla de Cepeda entre Belgrano y Peyret para permitir el escurrimiento de ese lugar que suele anegarse, trabajos que ya veníamos realizando también en otros sectores de la zona balnearia norte” comentó Lara.

Asimismo esta semana se realiza mantenimiento en barrio Libertad.

Desagües pluviales

En inmediaciones del Arroyo Artalaz en la zona del camino viejo, se trabaja para evitar la acumulación de agua con el ensanche de calzadas, rebaje de veredas y limpieza de cunetas entre otros trabajos. Estas tareas en los caminos rurales mejoran el escurrimiento de pluviales.

En la bajada desde Ruta 135 hacia la Escuela Granja se hizo limpieza y marcado de cunetas, todo el suelo retirado, más de 350m3, se destinó al basural donde se hacen trabajos de nivelación.

Entubado

La Municipalidad de Colón avanza en la segunda línea de entubamiento en la intersección de Lima e Illia, para duplicar la capacidad de escurrimiento en esa equina.

Colonia en playa norte

Los adultos mayores comparten jornadas recreativas

Más de cincuenta personas asisten al balneario donde tienen desde controles de salud hasta charlas sobre kinesiología y nutrición

Durante la temporada de verano un nutrido grupo de adultos mayores de Colón participa de la colonia organizada por el área municipal de Adultos Mayores. Muchas de las actividades recreativas surgen como parte de la demanda de los mismos adultos mayores, que asisten los martes y jueves de 9 a 11.

Ya suman 55 los adultos mayores que cuentan con estimulación de motricidad fina, charlas y actividades acuáticas.

“Toman mate, charlan, comparten, es la idea, que el adulto mayor venga a divertirse” comentó Claudia Tuhay, coordinadora de Adultos Mayores.

También participan cuidadores polivalentes. “Primero se hace una entrada en calor, algún juego recreativo y después algo más fuerte de competencia, luego actividad en el agua” comentó la profesora que los guía.

“Uno de los objetivos de este año de la colonia es que ellos tomen aunque sea nociones básicas de natación, que aprendan a respirar que es tan importante en la tercera edad”

“Es un grupo muy ameno y que demanda mucho, contagian las ganas, a veces siguen de largo porque organizan alguna comida o actividad para la noche” comentan desde el área municipal.

Y afirman que es muy importante que el adulto mayor tenga vida social y salga de la casa, “no importa la excusa, que mejore la calidad de vida, ese es nuestro objetivo” señalaron.

“Se les controla los signos vitales, les damos alimentación saludable, charlas sobre nutrición, sobre kinesiología y todo tipo de charlas”. “Estas actividades ayudan a prevenir enfermedades neurológicas” subrayaron.

Cabe recordar que hay cupos disponibles para los interesados en participar. Deben acercarse los días martes y jueves de 9 a 11 en playa norte.

XXXV Fiesta Nacional de la Artesanía

Artesanos de distintos puntos del país llegarán a Colón

De Salta o de Buenos Aires, creadores de arte como instrumentos musicales en el año de la luthería, o tejidos en lana de llama, son algunos de los que expondrán en la feria

La ciudad de Colón, Entre Ríos, recibirá en febrero a cientos de artesanos y manualistas de todo el país, que participarán de la feria de artesanías más grande y prestigiosa del país. Pueblos originarios, artesanos en madera, arcilla o hierro, tejidos artesanales, cerámica serán algunos de los rubros.

En diciembre tuvo lugar una selectiva para completar el cupo de la feria colonense, y hasta la ciudad llegó María Condori de los Valles Calchaquíes.

Tardó 48 horas en llegar, y será una de las artesanas que participará de la Fiesta Nacional de la Artesanía en febrero.

“Muy lindo llegar a este lugar, y simplemente mostrando nuestro trabajo diario que hacemos en el valle, que sobre todo es hilar, tejer, en la zona de los Valles Calchaquíes en Salta” relató la artesana.

María reconoció que “el viaje cansador”, sostuvo, pero a la vez remarcó que “lo satisfactorio es poder mostrarles lo que hacemos, casi todos nuestros habitantes se dedican al hilado y cría de llama y oveja” mostrando el vellón de la materia prima de llama que luego se transforma en hilo” explicó.

“Dependemos del turismo pero a veces no es tan visitado nuestro lugar así que uno busca otras formas de hacer conocer el producto, por eso hacemos este largo viaje” subrayó la artesana salteña.

Por su parte, César Herrera, oriundo de Chaco pero radicado en Beriso, Buenos Aires, también será parte de la feria artesanal con sus instrumentos musicales de elaboración propia. Los realiza en madera de Incienso, Palo Santo o de Virapitá.

“Quenachos, flautas traversas de madera, instrumentos japoneses como la flauta Shakuhachi, flautas chinchas afinadas en MI y en RE” relató al mostrar los instrumentos, que además va ejecutando para probarlos.

“Flautas nativas, palo de lluvia, quenas en SOL” siguió explicando, mientras destacó la “muy buena idea que ese sea el año de la luthería” afirmó el artesano.

En ese sentido, cabe mencionar que se esperan para febrero en la ciudad de Colón, entre otros, a 24 artesanos distinguidos con la Rueca, 40 provenientes de pueblos originarios, más de 30 manualistas y quince luthieres. Además “el sector pabellón Nacional albergará seis provincias y habrá tres ferias por detalles”, según adelantó Hugo Da Silva, coordinador de los expositores en la 35ª Fiesta Nacional de la Artesanía.

Llegan esta semana

Se hará en Colón una práctica de la selección nacional de Fútbol de Amputados

Harán un evento demostrativo a beneficio del Hospital, jugando con el equipo femenino de sauce. Un colonense fue preseleccionado

El sábado 1º de febrero a las 18,30 tendrá lugar en la ciudad de Colón, un encuentro deportivo donde jugarán el seleccionado nacional de Fútbol de Amputados y el equipo femenino de Club Sauce. Será con entrada gratuita pero se pide colaboración para el Hospital San Benjamín de insumos como alcohol o gasas.

La visita de la delegación es organizada en conjunto por el colonense Luciano Martínez con la colaboración del área de Discapacidad de la Municipalidad, a cargo de Lorena Schlotthauer.

“Viene esta selección integrada por jugadores de todo el país, de Colón participa y organiza Luciano Martínez, como área estamos ayudándole, conseguimos la Escuela Agrotécnica para alojarlos, dos comidas completas y un predio donde puedan entrenar el 31 de enero, 1 y 2 de febrero” comentó Schlotthauer.

Y agregó: “Asimismo estará a disposición el servicio del transporte municipal para discapacidad que los trasladará”.

“Es un honor y privilegio poder alojarlos en Colón en plena temporada, para que puedan compartir y ver nuestros servicios de turismo como ciudad y que los transmitan a sus ciudades y provincias” comentó la responsable del área de Discapacidad.

Es obligatorio exhibir la oblea

Siguen los controles sobre los alojamientos turísticos

Se detectan irregularidades en los recorridos de fiscalización de la comuna. Instan a los turistas a que alquilen seguros en alojamientos habilitados

En un trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo y Cultura, la Dirección de Ingresos Públicos y el Área de Habilitaciones Municipal, desde el lunes 16 de diciembre se realizan tareas de fiscalización de los alojamientos turísticos (cabañas, bungalows, departamentos, casas y similares). En las primeras cinco semanas, un total de 215 unidades destinadas a alojamiento turístico han regularizado su situación inscribiéndose en la Municipalidad.

“Se ha registrado un alto porcentaje de alojamientos que nunca habían estado inscripto, en tanto que otro gran número procedió a inscribirse en escalas superiores a las que se encontraban originariamente, también como consecuencia del accionar municipal, por el hecho de haberse detectado que las tarifas cobradas eran superiores a las declaradas al momento de realizar la inscripción” revelaron desde Turismo.

Los controles, que se realizan en la vía pública y por internet, continuarán durante toda la temporada estival y consisten en la detección de alojamientos no habilitados y habilitados pero que no exhiben en su frente la oblea vigente para la temporada 2019/2020 (color naranja) fijada por Decreto 0755/2019.

También se controla a los alojamientos cuyas tarifas declaradas son inferiores a las que cobran realmente, y a quienes no cumplen con los demás exigencias establecidas por el régimen legal vigente (Ordenanza 32/2016 y sus decretos reglamentarios): no exhibición en el interior de la unidad de la habilitación municipal, no contar con los pertinentes matafuegos, luces de emergencia, seguro de responsabilidad civil, certificado de electricidad, etc.

Además, se controla el cumplimiento de la Ordenanza 32/2016 y de sus decretos reglamentarios por parte de los centros de alojamientos turísticos, quienes deben trabajar con alojamientos habilitados por el municipio.

Todas estas actividades dan lugar cotidianamente a la confección de numerosas actas a quienes no cumplen con las obligaciones establecidas y la aplicación de sanciones.

El mensaje brindado a los turistas es de alquilar seguros, con la tranquilidad de estar respaldados por la Municipalidad de Colón.

También se insta a posicionar el alojamiento, publicitándolo en la página web oficial de Turismo www.colonturismo.tur.ar como “Alojamiento Seguro”.

Por mayor información: Dirección De Ingresos Públicos, Urquiza 495, de lunes a viernes de 7 a 17. Teléfono (03447)426056 / 58.