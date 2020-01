Les cortaron la luz: Empleados volvieron a tomar la planta de ServiAves en San Justo

Trabajadores del Frigorífico de San Justo, ServiAves, volvieron a tomar la planta desde este martes, al parecer por la falta de pagos de haberes. La empresa cortó la luz y hay pollos en cámaras. Todo se complica.

Este nuevo conflicto, los llevó a que este miércoles por la mañana se reunieran frente al Sindicato de la Industria de la Carne, ubicado en San Martín y Rivadavia, en reclamo del pago de su quincena de trabajo.

Tras manifestarse en este punto, se dirigieron al Ministerio de Trabajo, asegurando que el responsable de la firma no cumple con lo acordado al cierre del conflicto a fines de 2019, luego de casi un mes de ocupación de las instalaciones.

Los trabajadores reclaman el pago de sus salarios en tiempo y forma, pero manifestaron que siguen esperando infructuosamente.

En dialogo con 03442, una de las empleadas de planta señaló que “en el compromiso asumido oportunamente se acordó el pago de las quincenas dentro de los 4 días de vencida, más la suma de 1000 pesos de bonos que se nos debe por un valor de 9000 pesos, lo que no se cumplió en tiempo y forma. En esta quincena, no había plata, porque le pagó a un flete para traer pollos desde Buenos Aires para faenar, a lo que nos opusimos y exigimos el pago como correspondía, ya que no íbamos a faenar”.

Según señaló la trabajadora, este miércoles fueron al Sindicato, pero no les dieron soluciones y además el dueño de la firma, se niega a recibirlos para tratar de solucionar el conflicto.

“Hoy vino el jefe de la Comisaría de San Justo y nos comunicó que Domingo Vicente Lopardo había presentado una exposición en sede policial. Más tarde cortó la luz y hay pollos en cámaras, para después pedirnos que los dejemos sacar para que no se pudran. Nos negamos a dejar sacar los pollos de las cámaras, hasta que no vengan autoridades de la Justicia”, señaló.

Lo cierto es que el conflicto se acentúa y se puede llegar a complicar mucho más si la mercadería sufre el deterioro por la falta de refrigeración.