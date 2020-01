La Justicia investiga una denuncia de violación a una joven concordiense

En escraches realizados en las redes sociales afirman que la joven fue víctima de un ataque grupal y que ademas fue empalada, drogada y torturada.

El fiscal coordinador de Concordia, José Costa confirmó que se radicó una denuncia por una presunta violación de una joven mayor de edad.

El hecho habría ocurrido en la madrugada del 1 de enero en la zona norte de Concordia, cerca del asentamiento del barrio La Bianca y fue denunciado primeramente en las redes sociales, donde aseguran que el ataque fue grupal, entre tres varones y con mujeres actuando de cómplices, y que la víctima fue drogada, torturada, amordazada y empalada.

La joven se presentó en Tribunales para declarar. “Ayer (viernes) estuvo la chica ahí para declarar”, indicó Costa. La causa está en manos de la fiscal Julia Rivoira, quien está de turno.

No es mucho lo que se sabe de la causa. Costa indicó que no tenía mucha información al respecto. Hay que tener en cuenta que se trata de un delito de índole privado por lo que se resguarda la identidad de la damnificada para no ser revictimizada.

Pero además, la víctima había estado internada. “Recién ayer la habían citado para declarar”, indicó el funcionario judicial. Al mediodía acudió junto a la madre al edificio de Tribunales y si bien en un momento se dijo que se trataba de una menor, Costa dijo que es mayor de edad dado que tiene entre 20 y 22 años.

Por otra parte, tampoco trascendió desde Tribunales la identidad ni la cantidad de personas presuntamente involucradas en el hecho. “Eso no se sabía bien. Por eso se le quería recibir la declaración a ella”, dijo Costa. No hay detenidos hasta el momento.

Desde la Jefatura de Policía tampoco trascendió ningún detalle respecto de la denuncia. El Jefe de Policía, Jorge Cancio confirmó la radicación de la denuncia en la Comisaría 6º, cuya jurisdicción abarca La Bianca y sus alrededores. “Sólo puedo confirmar que hubo una denuncia. Nosotros como auxiliares de la Justicia estamos a disposición del magistrado interviniente para cualquier procedimiento que quiere realizar en relación a este caso”, dijo.

Asimismo, explicó que el protocolo que se sigue en estos casos apunta a que la menor cantidad de gente se entere del tema para resguardar a la víctima. Pero el tema fue divulgado a través de una publicación de Facebook. “Creo que el único perjudicado es nuevamente la víctima en el caso de ser cierto el hecho porque están haciendo público un delito de instancia privada. Al publicar estas cosas la revictimizan a la víctima porque la hacen revivir lo feo que ocurrió; lo malo que le tocó vivir, y solucionar no solucionan nada porque está actuando la Justicia”, acotó Cancio.