«Ha sido un año muy bueno para la institución», dijo el presidente de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario

José María Martino realizó un balance de lo realizado durante este año por la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. En ese sentido, el dirigente destacó los logros obtenidos y el trabajo en equipo que llevan adelante la comisión directiva, cuerpo activo y profesionales que colaboran con la entidad.

Al hacer una evaluación del año que se va, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, José María Martino, expresó que «ha sido un año muy bueno para la institución, porque hemos podido mantener en buenas condiciones las unidades que teníamos y hace poco tiempo recibimos del gobierno provincial un nueva camioneta 4×4 0 Km. para el traslado del personal y la comisión directiva a distintas capacitaciones y reuniones». A su vez, señaló que «pese a que fue un año complejo en lo económico para el país, el cuerpo activo pudo continuar desarrollando diversas capacitaciones y adquiriendo nuevos conocimientos».

«También estamos muy conformes, porque somos tenido muy en cuenta por la autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) y estamos al día con los pagos que se efectúan a la misma», agregó el dirigente.

Luego, Martino indicó que «también es para destacar que a principios de año pudimos concretar las obras de ampliación de nuestro cuartel, donde primero se construyó un playón de hormigón y luego se levantó un tinglado techado, lo que era muy necesario para poner a resguardo a todas las unidades del cuartel, aunque ya nos está quedando chico debido a los vehículos que se siguen incorporando».

Por otro lado, el titular de BBVV de Villa del Rosario anticipó que «si bien lo vamos a definir en los próximos días con la comisión directiva, estamos muy contentos también porque seguramente en el mes de enero vamos a realizar una inversión importante para el cuartel». Al respecto, resaltó que «ésto es posible gracias a que la entidad está muy bien en la parte económica, lo que se debe a la buena organización y el trabajo mancomunado que llevamos adelante con el equipo de la comisión directiva y los profesionales que nos dan una gran mano en la administración».

El cuerpo activo

En otro orden de cosas, Martino comentó que «este año no tuvimos nuevas incorporaciones en el cuerpo de bomberos voluntarios, pero todos los integrantes siguen activos y con un gran entusiasmo. Ellos siempre están presentes ante cualquier siniestro, así que es para valorar mucho el esfuerzo que realizan, lo que nos alienta a nosotros también en la comisión a continuar con el trabajo que se viene llevando a cabo desde hace algunos años».

«La idea para 2020 es continuar con las gestiones ante el municipio para poder contar con guardias permanentes en el cuartel como la tienen otras instituciones como la de Chajarí, ya que actualmente logramos ampliarlas de 11 a 4 de la mañana gracias a la predisposición de uno de los miembros del cuerpo activo, así que seguramente en las próximas semanas nos reuniremos con la intendente Vanina Perini para charlar sobre estas cuestiones», precisó el entrevistado.

Evaluación de su gestión

En relación a sus primeros meses como presidente de la entidad bomberil, José María Martino manifestó que «yo comencé a trabajar en la asociación hace tres años y el día que me presenté en la comisión directiva dije que me sumaba para trabajar, con el objetivo de que la institución crezca, y que iba a hacer el mayor de los esfuerzos; es así como hace unos meses me tocó ocupar el cargo de presidente y seguimos trabajando incansablemente, viajando a las diferentes reuniones en la provincia y organizando junto al resto del equipo y el personal bomberil los beneficios para recaudar fondos» .

«Demanda mucho trabajo y compromiso, pero también genera mucha satisfacción porque uno sabe que está llevando adelante la tarea en una institución que es muy importante para la localidad que uno tanto quiere», recalcó.

Más adelante, remarcó que «la institución se ha ido ganando el reconocimiento de la ciudadanía de Villa del Rosario y sus colonias en estos últimos años y también en jurisdicciones vecinas, donde en muchas oportunidades nos toca actuar en diversos siniestros; y reitero que esto tiene que ver con el gran trabajo que se realiza en conjunto dentro de la entidad».

Saludo a la comunidad

Para finalizar, Martino expresó: «deseo que el 2019 haya sido un buen año para todos nuestros vecinos, así como lo fue para Bomberos, y que el año que viene sea mucho mejor. Aprovechen estos días de celebraciones para compartirlos en familia y pasar un buen momento en paz y armonía».