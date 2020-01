En Recuerdo de un soldado, Roberto Tadeo Taddìa

En plena tarde del domingo 22 de enero de 1989 en La Tablada, cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1, un soldado recibe la noticia que su padre está grave.

Él tenía un R12, pero la nafta no le alcanzaba para llegar a donde su padre está internado, consigue un vale, y sale a buscar “al sindicalista”, que no era otro que el soldado Taddía, el mayor de casi todos sus camaradas por haber solicitado una prórroga por estudios (quería ser ingeniero), que se caracterizaba por ser un poco protector de los demás y “saltar” ante cualquier injusticia.

Esto le valió más de una sanción de sus superiores, (arrestos o privaciones de franco) y el apodo de “el sindicalista”, sin embargo y casi ilógicamente era uno de los soldados al que más confianza le tenían, en ausencia de los suboficiales encargados era quien tenía en su poder las llaves de los depósitos de víveres y combustible, era muy meticuloso y responsable, no entregaba nada sin orden y sin dejar asentado en los respectivos cuadernos

Taddía solidario como siempre le cargo unos litros demás, el camarada le pregunto si no quería ir hasta su casa, él lo podía acercar en su auto, Taddìa le dio las gracias y le contestó que se había comprometido a remplazar en la noche a otro conscripto de guardia para que pudiera tener su franco.

En la mañana del 23 el país se desayunó con la noticia de que el Movimiento Todos por La Patria había cambiado sus formas de hacer política y lanzaba un ataque terrorista contra el gobierno democrático del Dr. Alfonsín, atacando los cuarteles de La tablada (para ese entonces ya había incorporado a sus filas a ex integrantes del ERP, organización terrorista de la década del 70, entre ellos a unos de sus jefes, Enrique Gorriaran Merlo.

Todo el personal de franco acudió a los cuarteles a presentarse para su defensa y recuperación, incluido este anónimo soldado, pasado los hechos y con la situación normalizada, la noticia desgarro su pecho, “el sindicalista” fue el primero en caer, algunos dicen que estaba apostado en la puerta, otros que simplemente estaba barriendo el acceso al cuartel, lo cierto que un viejo camión atropello la puerta con sus ocupante disparando ráfagas de fusil y ahí quedó tendido Roberto Tadeo Taddía, otro caído por la Patria y en defensa de sus instituciones, cuyo nombre no debe caer en el olvido.

Elías Almada / DNI 14936811

Almada-22@hotmail.com