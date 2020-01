En nduda la victoria del Lobo ante los Formoseños

Desde Formosa llegaron ayer noticias preocupantes para Gimnasia. San Martín, tras su derrota en el Núñez, presentó en el Consejo Federal una protesto por lo que consideran mala inclusión de Nicolas Retamar. Para los formoseños, el prestamo otorgado por Newell´s, propietario del pase del jugador, se encontraba vencido al momento del juego del pasado domingo. Algo similar, mala inclusión de un jugador, sucedió en la primera rueda con el jugador Solano, aunque en ese momento el rival no realizó ninguna protesta.

La prueba presentada por los formoseños:

Solo resta esperar como se desarrollará este tema y cuál será el descargo de la dirigenciua del Lobo. El domingo, desde las 18, volverá al juego en Las Parejas ante Sportivo, por la segunda fecha de la segunda rueda del Federal A.

La programación completa es la siguiente

Viernes

17:45 hs.: San Martín (Formosa) vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo).

Arbitro: Fabricio Llobet (Córdoba) – Asistentes: Mariano Viale (Córdoba) y Matías González (San Francisco).

21:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Arbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán) – Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Leila Argañaraz (Tucumán).

21:00 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Central Norte (Salta)

Arbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo) – Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Gonzalo Ferrari (Rosario).

El sábado

18:00 hs.: Douglas Haig (Pergamino) vs. Crucero del Norte (Posadas).

Arbitro: Gerardo Mendez Cedro (Luján) – Asistentes: Rubén Bustos (Luján) y Guillermo Yacante (Luján).

20:30 hs.: Güemes (Santiago del Estero) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco).

Arbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Walter Cardozo (Jujuy).

21:30 hs.: DEPRO vs. Unión (Sunchales)

Arbitro: José Diaz (Villa María) – Asistentes: Matías Bianchi (Rosario) y Mauro Ramos Errasti (Arrecifes).

El domingo

18:00 hs: Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia y Esgrima

Arbitror: Guillermo González (Resistencia) – Asistentes: Fernando Brillada (Resistencia) y Rodrigo López (Resistencia).