En febrero, llega el Carnaval de Concepción

El Predio Multievento vuelve a ser escenario del Carnaval más Histórico del País, que desplegará su magia y alegría las noches del 8, 15, 22 y 23 de febrero.

Desde la Comisión de Carnaval, se confirmó que serán siete comparsas y agrupaciones que desfilarán por la cinta asfáltica del predio con más de 700 artistas en escena, Aimará, Urugua-i, Unidos Do Bahía, Sambatuque, Mascaradas, Mundo de Payasos y Tupi-manja.

El lunes 3 de febrero comienza la venta de anticipadas y ubicaciones en boleterías del Predio Multieventos de 19 a 22 horas y el sábado de 10 a 13 horas, la compra se puede realizar con pago contado, tarjeta Visa, Visa electrón, MasterCard y Maestro, como así también en Kiosco Tilcara y Grow. Las anticipadas tienen un costo de $200 y participan de un viaje a Camboriu para 2 personas, cortesía de Kundalini Tur. Por su parte, las sillas primera fila $100, segunda $80 y tercera $70. La edición 2020 incorpora tribunas con capacidad para 2100 personas, el costo será de $100 generales y $80 los extremos.

Los encargados de dar inicio a esta nueva edición serán Mundo de Payasos, Aimará, Tupi-Manja y Mascarada.

Por su parte, el segundo sábado de febrero es el turno de Sambatuque, Mundo de Payasos, Unidos do Bahía y Urugua-i. En la tercera noche de carnaval se harán presentes, Unidos do Bahia, Sambatuque, Tupi-Manja, Mascarada, Urugua-i y Aimará. Cerrando la edición 2020 desfilarán Urugua-i, Mascarada, Mundo de Payasos, Aimará, Sambatuque, Unidos do Bahía y Tupi-Manja.