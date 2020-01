El vecinalismo sanjosesino le contestó a Bastian

El vecinalismo sanjosesino emitió un comunicado ante los ataques del Intendente Bastian en varias declaraciones que hizo en diferentes medios de comunicación.

No existe mejor expresión que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas. Tampoco existe mayor responsabilidad pública que la que otorga la comunidad a sus elegidos en ese acto.

Respetamos (y lo seguiremos haciendo) las decisiones que quiera adoptar el Intendente Bastian en su gobierno, pero no vamos a dejar pasar las mentiras que quiera expresar a la población, principalmente referidas a las gestiones vecinalistas.

En su balance de primer mes de gestión Bastian expresa haber recibido un municipio en una mala situación económica. En este aspecto, que representa una falacia total, debemos recordar a la comunidad que el Sr. Intendente lo que recibió es un municipio ordenado, económicamente sólido, con más de 17 millones en cuentas y plazos fijos, lo que le permitió transitar su primer mes sin ningún inconveniente para pagar sueldo, aguinaldo y demás obligaciones. Asimismo la deuda de proveedores (menos de 1 millón de pesos) resulta insignificante en términos reales para las posibilidades de la municipalidad.

En cuanto a su afirmación sobre la realidad del parque automotor, resulta un burda distorsión de la realidad, reflejada en la atroz mentira del Secretario de Obras Publicas, Aldo Follonier. Las gestiones vecinalistas se han destacado entre otras cosas por una constante inversión en equipamiento de vehículos y maquinaria (sin endeudar a la Ciudad). Podemos aceptar que no sean suficientes para la enorme tarea que la sociedad demanda, pero se entregó todo el parque automotor que se utilizaba, funcionando y en buenas condiciones.

Deben hacerse cargo de las expectativas generadas a partir de las promesas irresponsables de campaña que hoy les exigen que cumplan. Sancionaron una emergencia económica y social con una Ordenanza cuyo único objetivo era lograr la autorización para poder comprar evadiendo todos los procesos licitatorios por un año. ¿Y usted quiere cuestionar la transparencia del gobierno anterior?

Aduce que el Estado Municipal no tenía presencia en materia de Salud. Las gestiones vecinalistas, recuperaron el Centro de Salud Municipal de Barrio El Colorado, crearon el CAP de Barrio Perucho dieron inicio y fortaleza al programa San José Saludable cuyo principal objetivo fue la prevención de enfermedades y pusieron en actividad el CIC de Barrio El Brillante. No entendemos por qué Bastian critica esta área cuando en reiteradas oportunidades mencionó que la tarea del funcionario vecinalista, Dr. Marcelo Ramat fue muy buena al frente de los Centros de Salud Municipales, al punto de proponerle su continuidad en el cargo.

Las menciones del Intendente sobre las políticas públicas de los gobiernos vecinalistas, hablan del absoluto desconocimiento que tiene sobre lo realizado y sobre los límites de acción que tiene el municipio, propio de alguien que no vivió en San José en los últimos 12 años.

Nuestros Concejales han sido destratados, prohibidos en su derecho de expresarse libremente en sesión de acuerdo al reglamento, y aún así, han actuado con responsabilidad para que las sesiones tengan quorum para que en tiempo y forma el actual gobierno tenga las Ordenanzas que requería para gobernar.

Están acostumbrados a manejarse con mentiras para justificar su incapacidad y a querer culpar a los demás de las cosas que no podrán cumplir por haberse excedido en las promesas realizadas. Pero cada vez que lo hagan ahí estaremos para dar nuestra versión a la comunidad.