El sector rural resolvió mantenerse en estado de alerta y movilización

Se resolvió “esperar unos días para tener la posibilidad de gestionar” ante el Gobierno nacional, al tiempo que se mantendrán “en alerta y movilización, analizando medidas a futuro”, informó el presidente de la FAA Nacional, Carlos Achetoni, quien participó del cónclave que se desarrolló en Villaguay

“Se quedó en esperar unos días para tener la posibilidad de gestionar y quedó en alerta y movilización, analizando medidas a futuro”, contó el productor mendocino que encabeza la Federación Agraria Argentina (FAA). “Todavía no se decidió ninguna medida, para no perjudicar cualquier tipo de diálogo que se pueda dar”, agregó en declaraciones a esta Agencia. En el mismo sentido comentó que coincidieron en que “este no es el momento adecuado” para iniciar acciones, ya que “es preferible poder gestionar tranquilos”.

Achetoni afirmó que se están dando “acercamientos” con autoridades del Gobierno nacional. “Estamos acercándoles propuestas y viendo la posibilidad de llegar a algún a acuerdo para concretar algunas herramientas”, apuntó al respecto.

Y remarcó: “Lo que se resalta en las distintas asambleas del sector rural, es que se pida un mínimo esfuerzo y compromiso a la parte política”.

De la asamblea que se desarrolló este sábado en la Sociedad Rural de Villaguay participaron integrantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace provincial: FAA, Farer, SRA y Fedeco. Además de Achetoni, estuvieron presentes otros miembros de la Mesa de Enlace nacional, entre ellos Elvio Guía, vicepresidente de FAA, y Jorge Chemes, titular de la Confederación Rural Argentina (CRA

• Más de 500 productores

La asamblea fue “absolutamente tranquila, con más de 30 oradores que aportaron distintas mociones de acciones gremiales para que la Mesa de Enlace lo pueda evaluar”, contó por su parte Alfredo Bel, dirigente de la FAA Entre Ríos.

En diálogo con APFDigital, aseguró que participó “mucha gente, entre 500 y 600 productores” y comentó que se ratificaron “todas las acciones sobre el pedido de audiencia al gobernador de Entre Ríos, para que asuma la representación de las demandas del sector ante el Gobierno nacional”.

Además indicó que se elaboró un documento “donde quedó avalado todo el accionar de la Mesa de Enlace de Entre Ríos como instrumento de negociación del sector”.

• Documento

A continuación se transcribe completo el documento elaborado por la asamblea:

“En marco de una Asamblea de Productores en Villaguay Entre Ríos, la mesa de enlace de Entre Ríos, con la participación de productores de toda la provincia, y la presencia de la mesa de enlace nacional, resuelve emitir la siguiente declaración pública:

• Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prosperas y sin desequilibrios.

• Rechazamos el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia.

• Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo hacia el estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental.

• No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas.

• Rechazamos todos los intentos de algunos sectores de la política o de la sociedad de imponer un relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, lo que no solo lleva a posturas muy alejadas de la realidad, sino que estimula el enfrentamiento entre los argentinos.

• Como provincia diversificada en su producción planteamos la grave situación de todos los sectores: ganadería, tambo, arroz, citricultura, etc. en donde debe haber reglas claras de parte de los gobiernos nacional y provincial.

• Que además del enorme peso que se soporta por la desmedida presión fiscal, se debe resolver el impacto negativo de las tasas interés en los productores endeudados.

• El hambre en nuestro País no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en que se gastaron.

• Solicitamos la urgente reglamentación del Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación, en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del Pte. Alberto Fernández.

• Por ultimo mantenemos nuestro estado de alerta y movilización, facultado a nuestras entidades a realizar todas las gestiones y acciones gremiales necesarias, en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias”. (APFDigital)