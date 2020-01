El capitán sureño ante dos partidos difíciles

Parque Sur, luego del triunfo ante Ciclista, tendrá en 48 horas dos partidos claves para mantenerse en la pelea de los primeros puestos de la Conferencia Sur. Tan importantes como difíciles, por el momento que pasan sus próximos dos rivales. El domingo, a las 21.30 horas, llegará Gimnasia de La Plata y el martes, a la misma hora, recibirá a Racing de Chivilcoy.

«A Ciclista le teníamos que ganar sea como sea porque ahora se nos vienen dos partidos muy buenos. Son importantes para nosotros porque de ganarlos nos permitirá seguir en el pelotón de arriba», nos dice Agustín Richard, capitán y referente del club.

El experimentado base agregó: «Viene Gimnasia que arrancó el año muy bien, con un plantel renovado y completo. Es un hermoso desafío para todos nosotros el partido que tenemos el domingo. Trabajamos para ese primero. El lunes veremos lo de Racing para el juego del martes, pero sin dudas su segunda fase es excelente y nosotros queremos ganar de local para seguir prendidos en la lucha», expresó Agustín Richard.

En cuánto al triunfo ante los de Junín, el primero del año, señaló: «La actitud del equipo en el segundo tiempo fue fundamental para revertir el partido y el tercer cuarto nuestro fue muy bueno. Ahí sacamos la diferencia y la supimos mantener en el último».

El experimentado jugador sureño explicó además los dos tiempos muy distintos que dejó el equipo en cancha: «En el primer tiempo no defendimos mal pero estuvimos muy erráticos en ofensiva. Nos propusimos en el entretiempo atacar el aro, ser más agresivos cuando defendíamos y tomábamos los rebotes y pudimos conseguirlo desde el inicio del tercer cuarto, que fue la clave del partido para quebrarlo», manifestó el jugador que viste la 11 hace varios años.

Más de 30 rebotes fueron los que supieron bajar Hampton y Smith en el último partido. Al respecto, Agustín indicó: «El bajar rebotes por intermedio de los dos extranjeros es muy importante para nosotros. Desde eso podemos empezar a correr y conseguir goles de contraataque. En el primer tiempo del último partido no pudimos hacerlo y se notó. En el tercero nos empezó a salir eso y la diferencia fue notoria. Es nuestro fuerte y queremos apostar a eso en lo que resta de la temporada. Sabemos lo que pueden y confiamos al máximo en los dos (Patrick Smith y León Hampton)».

Por último, habló del gran parcial que quebró el partido: «Hace muchos años que Parque Sur no salía a jugar un tercer cuarto como lo hicimos ante Ciclista. Sabíamos que si no cambiábamos la actitud nos iba a pasar lo mismo que nos pasó en La Plata en el primer partido del año. De local no queríamos mostrarle eso a nuestra gente», concluyó el titiritero del conjunto sureño.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur. Foto: Luciano Maneyro.