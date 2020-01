Comienza el camino para permanecer

Gimnasia vuelve al juego, esta tarde desde las 17.30 recibiendo a San Martín de Formosa, en el reinicio de la segunda rueda del Torneo Federal A. Se jugará en el Núñez con el arbitraje de Carlos Gariano. El Lobo debutan Hilario Bravi como DT y los tres refuerzos que llegaron en el verano Enzo Oviedo, Maxi Badell y Diego Jara. El equipo uruguayense está en zona de descenso y debe sumar la mayor cantidad de puntos para mantener la categoría.

Con urgencias, en otro de sus peores momentos, el Lobo sale a la cancha para pelear la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino. Logró sumar a Diego Jara, el goleador concordiense, ya veterano, quemando los últimos piques y goles en el fútbol. A el se suma Oviedo y Badell, dos incógnitas que comenzarán a develarse esta tarde. A ellos se suman la presencia de Hilario Bravi, en su tercer ciclo como DT del Lobo, llegando como un bombero para evitar el incendio que puede consumirlo todo

El 11 titular para esta tarde será: Lucas De León; Leonel López, Ricardo Bernay, Emilio Lazza, Agustín Griego; Kevin Retamar, Enzo Oviedo, Pablo Vercellino, Maximiliano Badell; Luciano Leguizamón y Diego Jara.

PRECIOS

Habrá nuevos valores para el precio de las entradas, de acuerdo a lo marcado por AFA, la General costará 350 pesos, mientras que las Damas y Jubilados deberán abonar $ 175.

La comisión directiva del Lobo recuerda la cuota de socio de la entidad tiene un valor de $300, para varones, $ 250 mujeres y $200 para Jubilados y menores hasta 18 años. Con este beneficio pueden acceder gratis a la cancha en ocasión de cada partido y de ahí su conveniencia. Los interesados hacerse socios deberán realizar los trámites antes del inicio del partido en el ingreso al estadio, en donde habrá un puesto especial para tal fin. Mientras que durante los próximos días podrán comunicarse con los dirigentes de la entidad.

Partidos

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *DEPRO COLON (ER) 26/1/2020 18:00 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: ROJAS AGUIRRE VICTOR * CORRIENTES Asistente 2: DURE MARIANA BEATRIZ * RESISTENCIA

*UNION S. RAFAELA vs. *GUEMES SANTIAGO DEL ESTERO 26/1/2020 19:00 Árbitro: CÓRDOBA CARLOS * SANTA FE Asistente 1: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA Asistente 2: MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 26/1/2020 19:30 Árbitro: RIVERO RODRIGO HÉCTOR * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES Asistente 2: SILVA EMILIANO ALEJANDRO * LA RIOJA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 26/1/2020 20:00 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA Asistente 1: ASCENSI MARIANO EZEQUIEL * ESCOBAR Asistente 2: YACANTE GUILLERMO * LUJÁN

*CRAL. NORTE SALTA vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 26/1/2020 20:00 Árbitro: ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO

LIBRE: Boca Unidos (Corrientes).