Airsoft: Un deporte extremo que crece paulatinamente en Concepción del Uruguay

Desde no hace mucho más de 4 años, se encuentra en Concepción del Uruguay la actividad del Airsoft, un deporte extremo que practica un puñado de uruguayenses a los que lentamente se siguen sumando participantes.

En comunicación con 03442, los integrantes de este grupo enviaron material para difundir la actividad, de manera de seguir sumando gente interesada en participar.

Que es el Airsoft

El Airsoft es una actividad basada en el cumplimiento de objetivos a través de estrategias para así descontar jugadores del equipo contrario o cumplir con un límite de tiempo requerido, se practica principalmente en dos tipos de escenarios: en campos abiertos para jugar largas distancias o a cortas distancias dentro de edificios, naves abandonadas o recintos para jugar C.Q.B. o Close Quarters Battle, los cuales están preparados especialmente para practicar este tipo de deporte, y evitando así practicarlo en un área abierta donde sea accesible fácilmente por distintos sitios para animales o personas ajenas al juego, las cuales pueden salir heridos/as sin intención.

Se utilizan replicas o Armas Lúdico Deportivas (según el país donde se practique es el nombre que lleva) eléctricas (AEG), a gas (GBB) o spring (a resorte/muelle), que lanzan pequeñas bolas de plástico (BBs de pvc y materiales bio degradables) de 6 y de 8 mm de diámetro (siendo más comunes las de 6mm) que distan entre los 0,12 y los 0,69 gramos de peso.

Dependiendo de las distancias de juego, se podrán utilizar uno u otro tipo de marcadora, dependiendo de la potencia de las mismas (medida en Julios o F.P.S. – Feet Per Second). Para saber la potencia de cada Marcadora o A.L.D., se utilizan unos aparatos llamados cronógrafos, que indican la velocidad de la bola al salir de la marcadora y la cadencia de la misma. En función de los F.P.S. de la velocidad que marquen los proyectiles al salir del cañón, se consideran (de menor a mayor potencia): pistolas, escopetas y sub fusiles, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras, de apoyo y rifles de precisión (DMR) o francotirador (sniper).

Los escenarios y el equipamiento son similares a los que se podrían encontrar en un combate real: los campos de juego suelen tener muros, búnkeres, trincheras, torres, edificios y otros elementos para aumentar el realismo, así como todo tipo de vehículos: buggies, coches, quads, motos, etc.

Existen diferentes modalidades de juego, las más conocidas son: Big Game, Extremo, MILSIM, Speedsoft, TPA, y Fantasía, entre otras.

Las municiones son casi inofensivas, pero es obligatorio que todos los participantes y las personas que estén situadas dentro del área de juego lleven gafas de protección homologadas y protección facial/bucal (este último opcional) para evitar lesiones oculares y dentales, puesto que son las zonas del cuerpo más vulnerables. Si se respetan las normas (ver reglamento General Airosft), la probabilidad de sufrir un accidente es mínima. Antes de cada partida, los jugadores están obligados a pasar sus Marcadoras o A.L.Ds. por el cronógrafo para comprobar su potencia.

Airsoft Coyotes

El equipo de Airsoft Coyotes de Concepción del Uruguay, desarrolla la actividad desde hace aproximadamente 4 años, pero en la actualidad está empezando a tener popularidad y agarrar fuerza, realizándose la practica en campos, montes o viejos edificios.

En la actualidad, estos jóvenes intentan conseguir un lugar fijo para la práctica, como ser una vieja fábrica o propiedad, similar a las instalaciones del viejo hospital Urquiza.

Actualmente su campo de juego se encuentra en una propiedad privada donde solo van cuando están sus dueños, ubicada en inmediaciones de Acceso Frondizi y Alfonsina Storni.

Quienes deseen conocer al respecto, o participar, siendo mayores de 18 años, podrán contactarse al celular 3442640858, o por Facebook https://www.facebook.com/coyotesairsoftcdelu/ o Instagram @coyotesairsoftc.del.u