José Segovia “Desde mi punto de vista en el caso Amarras hicieron todo mal y no se compara con Rincón de Urquiza”

La Dirección Hidráulica de la Provincia aprobó el proyecto para la construcción del Barrio privado náutico «Rincón de Urquiza», el cual comenzara a gestarse hace casi dos años, entre polémicas y la preocupación de diferentes sectores ambientalistas.

Este country náutico estará ubicado en la boca falsa de Arroyo Molino y el camino a Banco Pelay, donde se discute la existencia de un importante humedal ribereño, terrenos que son privados.

Por esta razón. 03442 se reunió con quienes están en este emprendimiento, el empresario de Villaguay, José Alberto Segovia y Hugo Ricardo Minetto, titular de los terrenos, quienes contaron sobre este proyecto, en que instancia está, como se continuará y hasta las diferencias que existen con el Barrio Náutico Amarras de la ciudad de Gualeguaychú.

Segovia explicó que “Esto comenzó hace casi dos años cuando realizamos un estudio de títulos con el escribano y los abogados, confirmándose que ni tenían restricciones al dominio, para luego efectuar minuciosamente un estudio de la legislación. Quien tiene la injerencia en la Política Ambiental en la Provincia, es precisamente la Provincia, no los municipios, que actúan como Policía o contralor de las leyes, que hoy en día es la Ley 10479, que dice claramente cual es el procedimiento para afectar una propiedad como reserva. Hay todo un proceso que termina con la expropiación del terreno y el pago al propietario con un estudio técnico y esto nuca se hizo en esta caso, porque nunca se usó como reserva. Los dueños tienen documentación que acredita y antecedentes de que estos terrenos fueron usados como pastoreo y agricultura, que serán aportados como prueba. No hay impedimentos jurídicos para seguir avanzando. El municipio tiene determinado que es lo que se puede construir y donde, pero nosotros consideramos que hubo un exceso de su parte, ya que es la Provincia la que debía determinar que estos terrenos eran una reserva natural. Por eso el municipio nos alentó a realizar los estudios y si estos eran viables, esto continuaría y así se hizo”.

Desde la Dirección General de Hidráulica de Entre Ríos, se confirmó que analizada la documentación técnica correspondiente al Proyecto”, se concluyó que “no presenta objeciones técnicas y se considera que ha cumplido con los requisitos establecidos, considerándoselo en consecuencia como el Proyecto definitivo”.

Estudiaron el comportamiento del Río Uruguay en los últimos 2 siglos

Segovia, muy satisfecho por este paso, consideró que era fundamental, ya que “Si esto hubiera sido negativo, tendríamos que haber juntado todos los papelitos e irnos a otro lado. Hemos tenido entrevistas por los clubes náuticos que se veían preocupados por el impacto en la zona y por eso se hicieron los estudios. Nosotros consultamos con la consultora Barbagelata, que fue la que hizo los estudios de la Isla, la Defensa Norte y Sur, siendo esta una de las de mayor experiencia en el país. Arrancamos con un análisis de 50 años para atrás y 10 años del Arroyo Molino, pero terminamos analizando 200 años de comportamiento del Río Uruguay y 100 del Arroyo, resultados que nos dio mucha confianza y fortaleza para seguir ahora con el estudio ambiental”.

“Amarras” no, “Rincón de Urquiza” si

Al ser consultado sobre el porqué no se aprobó el Barrio Nautico “Amarras” de Gualeguaychú, y ocurre lo contrario con este de “Rincón de Urquiza”, el empresario dijo a 03442 “No son los mismo. Hay algo fundamental para esto y es que en nuestro caso vivimos de esto y para esto. Puede gustar o no, pero es mi trabajo y vivo de esto. En el caso de Amarras, quienes estaban en este proyecto, no viven de esta actividad. Se trató de un señor con dinero que compró la isla y la desarrolló con gente de la zona y desde mi punto de vista hicieron todo mal. Hicieron una obra sin tener los estudios completos y realizaron el estudio hídrico con el Barrio casi terminado, por lo que no se puede comparan con nuestro caso, ya que solo tiramos un poco de broza en el camino para entrar y hacer los estudios, además de limpiar y sacar infinidad de basura que habían arrojado. Tenemos el cerco listo y no lo colocamos para no generar más polémica, pero avanzamos siguiendo los pasos legales”.

Cómo sigue?

Sin dudas la aprobación por parte de Hidráulica de la Provincia, abre la puerta para que el emprendimiento siga su marcha a la concreción, con todo lo que eso implica.

Consultado sobre cómo sigue los trámites y marcha de lo que puede ser la obra, señaló “En los próximos meses instalaremos el cerco que hacía referencia, para evitar que entre gente a cazar, hacer aventura 4×4, acampar o hacer fogones. Para nada nos molesta la actividad náutica de los chicos y profesores que van a la laguna, pero si queremos impedir actividades como las que mencionamos. Respecto a la obra, no arrancará hasta que esté todo debidamente aprobado. Hace un año que venimos trabajando en el tema de impacto ambiental y se realizó un censo de todas las especies en fauna y flora, por lo que estamos adaptando el proyecto en base a lo encontrado en el terreno. Todos hablaban del tema, pero nadie lo había estudiado a fondo hasta ahora con especialistas en la materia. Esto nos marcó que lugares no se podían alterar y allí vimos cosas que no sabíamos, como ser el albardón de 25 hectáreas y algunos sectores de bosques internos que no se deben tocar y nos obliga a adaptar el Barrio y así lo haremos, para que luego ceder esto al estado para cuidarlo en forma conjunta. Esto nos llevó a disminuir la cantidad de lotes y achicamos el proyecto a 350”.

El proyecto considera, según lo explicaron, a que cada lote tenga su acceso a un canal y puedan salir al río y esto implica reducción de tierras disponibles para lotes, lo que disminuye el espacio a urbanizar, lo que conlleva a menor cantidad de habitantes y un menor impacto. Es importante aclarar que no se elevará todo el terreno, sino que se elevarán las vías de circulación y los lotes donde estará la vivienda a 10,50 metros, pero el lote decrece a su nivel natural. Por otra parte señalaron que se construirá la avenida centran con adoquines especiales que permiten la filtración del agua como si fuera un terreno natural. También será regla que el uso de energía con paneles solares para iluminación pública, al igual que la calefacción de las viviendas, a lo que se suma la planta de tratamiento cloacal, diseñada antes que nada para que los afluentes lleguen al Arroyo sin generar contaminación y que esto permita canales limpios y fauna ictícola.

Audiencia pública

Segovia resaltó además que “Nosotros lo hemos dicho varias veces y lo vamos a proponer aunque no nos pida el municipio, que es realizar una audiencia pública. Queremos exponer el proyecto una vez terminados los estudios y la verdad es que desde el primer día hicimos las cosas abiertas, sin esconder nada y queremos exponerlo. Si no la convoca el municipio, lo haremos nosotros. Hoy por hoy hay gente interesada en adquirir su propiedad en el Barrio y muchos de los interesados son de Concepción del Uruguay”.

Mejoras del acceso

Por otra parte se consultó sobre el acceso por tierra al Barrio, a lo que el empresario dijo “Lo planteamos en el Concejo Deliberante, pero no avanzamos porque no teníamos la aprobación. La idea es mejorar y levantar el puente sobre el Arroyo Molino y del trayecto. También hemos escuchado que hay una idea de ampliar el camino al Pelay y hacerlo doble mano, ya que el ancho da para esta obra. La propuesta nuestra está y esto forma parte de la obra. Queremos que esto, más allá de un emprendimiento económico, sea un avance para Concepción del Uruguay. Tenemos proyectado que los canales del barrio sean de libre navegación para paseo, que seguramente será con embarcaciones a remo para evitar ruidos molestos o alteraciones ambientales, con velocidades límites”.

Finalizando, Segovia dijo que ahora resta ver o tratar la parte ambiental y seguir adelante, teniéndose previsto que la primera etapa estaría lista en dos años, pero el proyecto completo estaría culminando en 10 años.