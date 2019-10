Sostienen que se vulneran Derechos Humanos: Preocupa la forma de tratar los casos de inmigrantes irregulares por parte de Migraciones

Nota Pablo Bianchi/03442- La Argentina tiene una Constitución del año 94, la cual fija una política migratoria de puertas abiertas y a esto se suma la Ley 25871, sancionada durante el gobierno kirchnerista, también genera una política de puertas abiertas, o sea ingreso, permanencia, egreso y tránsito de cualquier ciudadano extranjero.

En pocas palabras regula toda la actividad de un extranjero que ingresa por medios regulares o irregulares al país, asegurando a los extranjeros el acceso igualitario a los mismos derechos de que gozan los nacionales y dice, en el artículo 8, que no podrá negárseles o restringírseles en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.

De un tiempo a esta parte, tras la sanción de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017) por parte el actual Gobierno Nacional, se comenzaron a producir algunas situaciones particularmente con ciudadanos de nacionalidad china, que generan procesos judiciales y llegan a retenciones y expulsiones, medidas que en muchos casos resultarían inconstitucionales.

Para entender lo que está sucediendo, 03442 dialogó con las doctoras María Isabel Caccioppoli y Romina Gisela Heinzenknecht, que desde hace considerable tiempo trabajan en casos de ciudadanos extranjeros, en especial chinos que estarían bajo procesos llevados adelante por Migraciones, con consecuencias muy serias para con sus derechos de defensa y libertad de trabajo.

Las profesionales señalaron que la Ley tiene un procedimiento bien claro, preciso y con plazos correctos en cuanto a la defensa del extranjero, como ser impugnar o apelar las resoluciones administrativas de Migraciones.

“A partir de 2017, con el decreto de necesidad y urgencia 70/2017, se modifica no solo parte de la Ley, sino que también cambian los plazos procesales, los que son brevísimos para interponer recursos y/o apelar, modificando el Código de Procedimiento Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea que borra lo que sería el proceso sumarísimo y la revisión de la sentencia, estableciendo un procedimiento extraño, de difícil interpretación e implementación. Esto es porque si aplicamos la Ley tal cual es, el juez debería en solo un día dictar sentencia, lo que es prácticamente imposible y la Defensa tiene solo 3 días para articular un recurso de apelación y por lo general esas resoluciones quedan firmes, por lo que se considera que Migraciones tiene potestad de retener al extranjero (cuando el ciudadano se presenta voluntariamente ante DNM) y ponerlo a disposición para obtener la orden de expulsión y hasta contar con la partida presupuestaria para proceder a enviarlo a su país de origen”, explicó Caccioppoli.

Para la abogada, esto es fundamentalmente violatorio de innumerables convenciones internacionales que la Argentina mantiene vigentes y estos plazos impuestos en el decreto, van contra el derecho de migrar, un derecho humano por excelencia y establecido por la Corte y en esos pocos días establecidos podrían suceder muchas cosas que podrían atentar sobre esos derechos, ya que no se respeta el criterio del ciudadano, ni se revisa bien el expediente administrativo y esto podría llevar a graves errores.

“Hay una clara violación al derecho de Defensa y más aún como sucede en el caso de ciudadanos chinos, que no entienden el idioma y generalmente al ser posiblemente notificados, no comprenden y no se les ofrece asesoría legal, ni una defensoría gratuita”, resaltaron las abogadas.

Los chinos en particular

Argentina siempre fue un país generoso para con aquellos habitantes del mundo que llegaban a nuestra tierras y así lo señala claramente el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, «para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».

Lamentablemente, esto no sería lo que sucede particularmente con los ciudadanos chinos, que en muchos casos fueron expulsados por no regularizar sus situaciones, pero en circunstancias que resultan muy confusas.

Todo extranjero que entra al país con irregularidades en documentación o sin ellas, son considerados irregulares, por lo que se trata de personas en franca infracción administrativa, no de sujetos cometiendo delitos, por lo que no deberían ser pasibles de Retenciones, sobre todo se considera que la libertad es la regla y la prisión en procesos es la excepción.

Las abogadas explicaron que “El ingreso irregular por lo general es que la persona (ciudadano extranjero) no entró al país con visa. La Ley 25871, contempla que una persona puede ingresar irregular y estando en Argentina podía quedarse a través de tres criterios, que son el casarse con una ciudadana o ciudadano argentino, tener hijos argentinos y el tercero tener un contrato de trabajo especial. Hay mucha gente que desconoce que este contrato venció porque nadie lo informa y por no entender el idioma y por esta razón son retenidos y acá en Concepción del Uruguay tenemos casos de dos ciudadanos chinos que están en Gendarmería y Prefectura”.

Según pudimos constatar con 03442, estas personas están en esa condición hace más de 30 días, privadas de su libertad y temerosos de ser expulsados, más allá de no haber cometido ningún delito y trabajar honestamente, casi en una misma situación que el sujeto uruguayo extraditado hace pocos días por ser violador condenado.

Entre estos “retenidos” uno está casado con una mujer argentina mediante Libreta de Familia y, con la que se ven los fines de semana por cuestión de trabajo, pero al parecer Migraciones y la Justicia pretenden expulsarlo por considerar que es un matrimonio nulo, llevando de esta manera al hombre a perder no solo su trabajo, sino a su familia constituida en la Argentina, lo que a simple vista resulta totalmente arbitraria y no permite a una solución, y evitar así llegar a acción extrema.

“Uno de estos ciudadanos chinos retenidos, tienen también problemas de salud y por ello presentamos un Habeas Corpus y estamos en la discusión. Hay mucha gente que fue retenida y estuvo hasta 180 días en esas condiciones y además si llega la expulsión, le aplican la prohibición de reingreso al pais por 5 años, con lo que esto representa para quien vino a un nuestro país, constituye su familia y se pone a trabajar. Estas son ordenes de Migraciones. Respecto al decreto, ya está vencido y nadie dice nada. Hay un planteo presentado y hay un fallo favorable al pedido de inconstitucionalidad del decreto”, explicaron.

Consultadas sobre la participación del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en estos casos, señalaron que el Juzgado hace de organismo de revisión de la sentencia de Migraciones y en la mayoría de los casos se admite, pero el magistrado tiene en sus manos la capacidad y potestad para decidir al respecto de una u otra manera.

En los casos puntuales que se registran en La Histórica, se supo que los Habeas Corpus fueron rechazados, por lo que esperan recurrir a ora instancia,

Respecto a esto, las abogadas señalaron que se han logrado éxitos ante la Cámara de Apelaciones que trabaja muy bien y revocan muchas sentencias de primera instancia, y ya hay un caso que está siendo analizado en Buenos Aires.

“Yo no objeto las decisiones judiciales, las respeto y las apelo. Creo que una cuestión judicial se puede revisar hasta el la Corte y no nos quedaremos tranquilas, hasta llegar a las últimas instancias, porque entendemos y estudiando que el planteo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, es el correcto y se trata de política judicial en este momento, que no fue tratado en su debida forma. Hay muchos chinos que están trabajando y tienen mucho miedo de lo que pueda suceder. Ellos vienen al país con pasaporte, pero muchos no tienen la visa, por eso se les hace el acta y se les dice que serán notificados más adelante. Ellos interpretan que están legales y eso los lleva a entrar en infracción y lamentablemente se encuentran con que son retenidos intempestivamente y a la espera de ser expulsados, siendo privados de su libertad. Estamos ante una situación discriminatoria en todos los aspectos. En Paraná por el caso de este muchacho retenido en Gendarmería, se levantaron 300 firmas pidiendo por él, más aún que los empleados de su supermercado, todos argentinos, podrían quedar sin su trabajo debido a esta expulsión injusta, lo que demuestra que la misma gente ve lo que está pasando. Por eso seguiremos trabajando en estos casos y que no se atropelle a los extranjeros que vienen al país con buenas intenciones y muchas ilusiones”, finalizó la doctora Caccioppoli.