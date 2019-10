Sin muelles: El deporte de las cañas cae en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay, es una ciudad con numerosos pescadores, donde desde hace años disputan diferentes torneos de agrupaciones o clubes, que se suman a torneos libres por diferentes eventos o acontecimientos, como el Día de la Prefectura Naval, o la Fiesta Nacional de la Playa.

En la actualidad existen dos instituciones que tienen sus torneos y son El Biguá y Martín Pescador, en los que están inscriptos y participando, más de 80 pescadores, entre hombres, mujeres y niños, instituciones que tienen constante relación y contacto con otras de diferentes ciudades de la provincia.

Los concursos locales, generalmente desarrollan con fechas mensuales y sin dudas, por las características, el mejor lugar resultó siempre el riacho Itapé, sobre la zona de los muelles del puerto, tanto por la profundidad del riacho, como por el alimento que tiene esa zona que atrae a los peces, algo que no sucede en Pelay o el Balneario Municipal, con poca profundidad, que sin dudas hace muy difícil lograr resultados a los pescadores.

De un tiempo a esta parte, por nuevas disposiciones, se prohibió el uso del Puerto para eventos y El Biguá y Martín Pescador, fueron notificados de la prohibición del uso de los muelles, obligando a un forzoso traslado de la actividad a zonas inapropiadas para la pesca y el lógico abandono de esta actividad por parte de los deportistas.

Esto llevó a que miembros de los Clubes de Pesca comenzaran a moverse para lograr una posibilidad de que las autoridades consideren lo que representa esta medida extrema, ya que sin dudas el deporte de las cañas está en terapia intensiva y con riesgo de desaparecer, con lo que esto representa en el deporte de Concepción del Uruguay, más aun si se considera la posibilidad de contar con fechas del Provincial o alguna Nacional.

“Necesitamos se nos dé una ayuda para salvar esta actividad deportiva, así como la hemos dado cada vez que se nos solicitó que seamos los organizadores de concursos para participar en eventos de importancia para la ciudad y por eso somos agradecidos con quienes no dan una mano. Que nos saquen del puerto, representó un golpe muy duro a nuestro deporte, ya que es el único lugar donde se puede pescar, dadas las características de nuestro río y sus costas. Pedimos a las autoridades que nos den ellos ahora una mano. Una solución sería hacer un muelle frente al puerto, sobre la margen noroeste de la Isla del puerto, con un camino de acceso y cerrado perimetralmente. Nosotros nos hacemos responsables del mantenimiento y uso exclusivo para la práctica deportiva siempre con las normas de seguridad exigidas, sin que sea de ingreso al público para no generar problemas o riesgos. Siempre que organizamos eventos, lo hicimos con seguros y todos los requisitos y seguimos pensando de la misma manera. Si contáramos con un muelle en se lugar de unos 100 metros, sería una oportunidad de traer competencias con invitados de otras localidades, incluso a pescadores del Uruguay, con lo que eso representaría para la ciudad. Hemos pedido esta ayuda, pero hasta ahora no logramos nada. Esperamos que se den cuenta del potencial deportivo que puede representar para Concepción del Uruguay, contar con un muelle de pesca”, destacaron a 03442 los pescadores del Biguá.