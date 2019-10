Semifinales locales y Cuartos Provinciales para el finde del Femenino

El domingo en cancha de Parque Sur se jugarán las Semifinales de las dos Divisionales, a exepción de Almagro – San Marcial, que juegan sus partidos revanchas por los por Cuartos de Final del Provincial de Clubes.

En el Puerto Viejo de la histórica se centrará el domingo la actividad por el Torneo Clausura “Esilda Tavella” del Fútbol Femenino. La cancha de Parque Sur será el escenario para disputar juegos correspondientes a las semifinales del certamen, como así también una serie de amistosos de los equipos que ya han quedado sin chances por pelear el campeonato.

Atlético Uruguay y Don Bosco definirán la única de las llaves de la Divisional A que se jugará este fin de semana, será desde las 12:10 Hs. Por el otro camino a la Final llegan Almagro y San Marcial, que postergaron su partido por la participación en el Provincial de Clubes, el juego se iba a adelantar pero la lluvia y los malos pronósticos para el resto de la semana hicieron que directamente quede postergado.

En la Divisional B se enfrentarán Parque Sur y Defensores, abriendo la jornada a las 11:00 Hs. y luego desde las 13:20 lo harán Ferro y Gimnasia, para dejar establecido quienes serán los que definan el ganador del torneo.

Revanchas de Cuartos Provinciales.

Almagro y San Marcial buscarán el pase a las semifinales del Torneo Provincial de Clubes este fin de semana, ambos equipos empataron de visitantes sus partidos de ida por 2 a 2, ante Atlético Feliciano e Instituto de Paraná respectivamente y ahora definirán las series de local.

Las chicas del Taita lo hará el sábado desde las 17:00 Hs en cancha de María Auxiliadora ante sus pares de Feliciano. Por su parte Las Bohemias jugarán el domingo a las 16:30 Hs. en cancha de María Auxiliadora frente a las capitalinas.

Programación S emifinales

Domingo 03/11

Cancha: Parque Sur

11:00 Hs. Parque Sur vs. Defensores

12:10 Hs. Atlético Uruguay vs. Don Bosco

13:20 Hs. Ferro vs. Gimnasia

Almagro vs. San Marcial Pendiente

Amistosos

14:30 Hs. San José vs. María Auxiliadora

15:40 Hs. La China vs. Agrario Rocamora

16:50 Hs. Engranaje vs. Lanús

Programación Provincial de Clubes

Sábado 02/11

Cancha: María Auxiliadora

17:00 Hs. Almagro (2) vs. Atlético Feliciano (2)

Domingo 03/11

Cancha: Engranaje

16:30 Hs. San Marcial (2) vs. Instituto de Paraná (2)