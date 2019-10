Se juega la Copa “Martín Herrera”

Ediciones anteriores

El año pasado jugaron la segunda edición Parque Sur, Rocamora, Central Entrerriano de Gualeguaychú y BH de Gualeguay. Los Sureños fueron campeones al derrotar en tiempo suplementario a Central Entrerriano.

Parque Sur, La Unión de Colón, BH de Gualeguay y Oberá TC fueron los primeros cuatro clubes participantes en 2017 en su primera edición. Parque Sur le ganó a La Unión la final.

Viernes

20 hs Echagüe vs. Zárate Básket

22 hs. Parque Sur vs. BH de Gualeguay

Sábado

20 hs. Tercer puesto

22 hs. Final

—————————————————————————–

René Richard encara una nueva temporada al frente de Parque Sur, pensando en la próxima Liga Argentina. Con otro grupo para armar en un plantel con muchas caras nuevas respecto a la edición anterior. El DT charló un rato con nosotros y dejó sus primeros conceptos.

-¿Qué te dejó la Copa que ganaron en el Paccagnella?

-Uno toma estos partidos de preparación para probar cosas, con jugadores que hace poco arribaron al club. No me gustaron los dos partidos que jugamos la semana pasada porque ante Rocamora a ellos se les lesionó enseguida un extranjero y con Regatas yo no tenía a Zulberti y también al rival se les lesionó Mendoza. Yo quería que León (Hampton) y Patrick (Smith) jueguen contra dos jugadores de la talla de ellos para que empiecen a vivenciar lo que será la Liga Argentina, que es muy dura y es totalmente distinta a estos partidos.

-Se vienen nuevos partidos, aunque esta vez no tantos amistosos como años anteriores en la pretemporada.

-Se vienen estos partidos amistosos ahora y vamos a tratar de aprovecharlos. Esta vez no quisimos cargarnos de tantos partidos porque no quiero que me pase lo mismo que el año pasado, donde en la pretemporada se nos lesionaron jugadores que después nos complicó toda la Liga.

-¿Qué opinás sobre los dos nuevos extranjeros del equipo?

-Los dos están muy predispuestos para seguir aprendiendo y creciendo. Están con muchas ganas, están contentos. León no podía creer el otro día la cantidad de gente que había en el estadio para ver el clásico. Nos decía eso cuando ingresó a la cancha. A los dos les gusta entrenar mucho, Patrick más todavía por su disciplina en ese aspecto. Viven juntos y le pedí a Patrick, que es más grande, que lo vaya encaminando a León. No tenemos que olvidarnos que León tiene 24 años, es chico y tiene que aprender. Tenemos que educarlo y que aprenda a jugar al básquet. Que se divierta como él quiere pero que adentro de la cancha hay que jugar en serio los minutos que le toque y luego si ganás se festeja y si perdés hay que aprender lo que se hizo mal.

-¿Y del resto del equipo, que vas viendo, que vas notando en plena pretemporada?

-Lo importante es ir formando el grupo y el equipo en la cancha seguirá teniendo la rotación que necesitamos para lo que viene, que todos puedan tener sus minutos en cancha y se vayan conociendo. Es bueno también en este proceso que pudimos ganar los dos partidos que jugamos. Los dos fueron juegos difíciles de jugar. Todo sirve y hay que aprender siempre. Se compitió de igual a igual con todos y se pudo ganar, eso es interesante en lo que se va viendo hasta ahora.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.