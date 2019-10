Rocamora logró una buena victoria frente a Ciclista

Con un rendimiento que fue de menos a más Tomás de Rocamora venció este jueves 89-76 a Club Ciclista Juninense en su segunda presentación dentro de la División Centro Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Cuatro jugadores del Rojo finalizaron en doble dígito, destacándose Mauro Araujo con 20 puntos y 6 asistencias. En la visita, Amir Warnock sobresalió con 22 puntos y 11 rebotes.

Rocamora terminó festejando porque desde el inicio del segundo cuarto hizo mucho mejor las cosas que su rival y desde que pasó al frente no volvió a quedar abajo en el tablero. El primer parcial le costó, estuvo ocho puntos abajo y de no ser por Mauro Araujo la hubiera pasado peor. Ciclista no pudo sostener su mejor comienzo y sobre la chicharra Araujo clavó un triple desde el patio de su casa en Junín para dejar el tablero 19-22.

Así como el capitán del Rojo fue importante en los primeros 10 minutos, en el comienzo del segundo parcial sobresalió la faena de Matías Caire. Desde su goleo Rocamora pasó al frente y Fabricio Salas debió pedir minuto (26-22). Tras un triple de Nacho Gerbaudo el local se alejó por diez (34-24) y pudo jugar con cierta tranquilidad hasta el pitazo que los mandó a vestuarios (41-36).

La mano caliente de Julián Morales fue un problema para Rocamora en el inicio del tercer cuarto. Ciclista se puso a tres (45-42) hasta que Araujo volvió a escena y luego Gutiérrez metió un bombazo para poner las cosas 51-42. El equipo de Varas también tuvo un buen pasaje de Jelks en la pintura, anotando y yendo varias veces a la línea. Gutiérrez consiguió más tarde otro triple (59-47) pero el partido siguió abierto.

Arrancó el último cuarto con Rocamora adelante 67-59, una diferencia exigua ante un rival que con la polenta de Amir Marnock y el goleo de Morales se mantuvo a la expectativa. Fueron varios los minutos con una diferencia para no especular hasta que Araujo metió un triple (79-68) y Salas pidió minuto. Ciclista sintió el impacto, Rocamora siguió mejor, Freeman y Gutiérrez estiraron la diferencia a 16 (85-69) y ahí se murió el partido a pesar de otro tiempo muerto de la visita que no ayudó mucho.

Rocamora lo terminó ganando bien, no sufrió y pudo festejar ante su gente en su primer partido como local. Además de lo hecho por Araujo hay que destacar los 16 puntos y 8 rebotes de Jelks, los 16 de Caire y los 15 más 4 asistencias y 3 robos de Gutiérrez. En Ciclista fue muy bueno también lo hecho por Morales, quien terminó con 20 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.