Reconocimiento a “Las Pioneras” del fútbol femenino uruguayense

El Fútbol Femenino vivirá una gran fiesta el próximo sábado en el Simón Luciano Plazaola cuando vuelvan a saltar a un campo de juego “Las Pioneras” uruguayenses. La jornada incluirá varios partidos amistosos y la presencia de las Pioneras Nacionales, integrantes de la Selección Argentina que participo del mundial de México 71?.

Aquellas jugadoras que a finales de los 80? llegaron a enfrentar a la Selección Nacional Argentina, volverán a saltar a un campo de juego para un merecido reconocimiento.

La jornada es organizada por el Departamento de Fútbol Femenino liguista y contará con una amplia programación de partidos amistosos desde el medio día.

El punto de máxima atracción y emotividad de la tarde será a las 14:20, cuando ingresen al terreno de juego aquellas jugadoras que marcaron un camino para vivir en la actualidad un gran presente y prometedor futuro del fútbol Femenino de La Histórica, se medirán en forma amistosa con Engranaje.

Para la ocasión se prepara un gran recibimiento, con las jugadoras de todos los equipos de la actualidad, incluídas las niñas del Infantil y Juvenil, en un gran y merecido festejo.

Nuestras Pioneras.

“Las Pioneras”, así denominadas hoy por ser las primeras en organizarse para jugar al fútbol en nuestra ciudad, llegaron a enfrentar a finales de los 80? a la Selección Nacional Argentina. El Diario “La Calle” (fotos) marcaba en aquel momento en una de sus crónicas previas al partido y bajo el título “En Atlético se presenta la selección nacional” que “El elenco local se ha venido preparando de buena forma para este enfrentamiento, ha conformado un buen plantel, donde sobresalen Susana Díaz, Liliana Müller, Carina Batalla y Berta Quittet”. Aquellas adelantadas eran dirigidas por el “Pollo” Alcides Meriano, que contaba con sus asistentes, “Gamboa” González y el “Pilo” Benítez.

Pioneras Nacionales.

Pero eso no será todo en la tarde sabatina del Plazaola, arribarán a nuestra ciudad para participar del encuentro, algunas de las jugadoras que en el año 71? representaron a la Selección Argentina. Dice el diario Página 12, “Fue en 1971 y no está documentado en ningún libro de historia, pero durante más de un mes diecisiete mujeres argentinas fueron a representar al país sin darse cuenta que estaban por cumplir un hito. La crónica de aquella selección que viajó sin botines, sin médico, sin masajista, sin entrenador y con una camiseta que al primer lavado ya no sirvió más. Una proeza en el mítico Estadio Azteca ante más de 100 mil personas.”

Sin dudas será la presencia de algunas de ellas otro momento emotivo de la tarde.

Jornada Solidaria.

El sábado será además una jornada solidaria, servirá para recaudar fondos y colaborar con las jugadoras Analía López (Almagro), Micaela Sánchez (Gimnasia) y Nadia González (Atlético Uruguay), quienes sufrieron lesiones durante los torneos de la presente temporada. La entrada general tendrá un valor de 60 pesos y habrá servicio de cantina.

Programación

Sábado 19/10

Cancha: Atlético Uruguay

Entrada General: $ 60.-

12:00 Ferro vs. Atlético Uruguay

13:10 Gorilas vs. Gimnasia

14:20 Engranaje vs. Las Pioneras

15:30 María Auxiliadora vs. La China

16:40 Agrario Rocamora vs. Lanús

17:50 Don Bosco vs. Defensores

19:00 San José vs. Parque Sur

Árbitros: César Vereda, Exequiel Quinteros, Marcelo Francia, Analía Escobar y Gastón De León