Pyme familiar: Concedieron la prisión domiciliaria a dos de los detenidos en el Barrio La Concepción

En audiencia desarrollada ante la juez de Garantías, doctora Melisa Ríos, se dispuso la prisión preventiva domiciliario de dos de los cuatro detenidos, integrantes de una familia que están acusados de integrar una “Pyme” familiar” dedicada al narcomenudeo en el Barrio La Concepción. Los otros dos detenidos recuperaron la libertad.

Se trata de Maximiliano Andrés Esquivo, de 27 años de edad; Claudio Martín Quiroga (alias Nito), de 30 años de edad; Claudio Fabián Quiroga (alias Kin), de 56 años de edad, y Laura Vanesa Quiroga, de 33 años de edad, quienes son representados por el Dr. José Pedro Peluffo y Nahuel Núñez.

Estas personas llegan a esta instancia tras los allanamientos realizador por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Uruguay, luego de una investigación que habría permitido confirmar que se dedicaban al fraccionamiento y venta al menudeo de estupefacientes, investigación con intervención de la agente fiscal, doctora María Occhi, quien solicitó la audiencia para pedir la prisión preventiva.

Según el relato fiscal, los cuatro detenidos, “En diferentes días y horarios, al menos desde antes del 30 de agosto de 2019, tanto en la vía pública como en el domicilio de calle 25 de Agosto, casi Malvinas Argentinas de Concepción del Uruguay, comercializaron sustancias estupefacientes (cocaína) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de las entregas de éstas y como contraprestación sumas de dinero”.

La doctora Occhi, dijo que estas personas recibían a los compradores en el domicilio, dirigiéndose luego al domicilio de Laura Vanesa Quiroga de calle 25 de Agosto, vivienda de material de color bordo (despintado), ubicada sobre vereda norte, cercana a la casa de su padre Claudio Quiroga, de donde traían la sustancia estupefacientes para ser entregada.

Es así que el día de los allanamientos, se halló en uno de los bolsillos de Quiroga una suma de dinero de doscientos cincuenta pesos y un teléfono celular. Por otra parte, en la casa de Laura Vanesa Quiroga; se localizaron teléfonos celulares, un cartucho marca FLB, de color verde calibre 12/70, anti tumulto, una media con arroz y entre éste se localizaron 15 envoltorios de Nylon de color blanco, todos de similares características, cerrados en uno de sus extremos con temperatura, con cocaína, un televisor, un equipo de video juegos, equipos de sonido, bolsas de nylon conteniendo residuos, recortes varios de nylon similares a los envoltorios encontrados, dinero en efectivo.

Por esta situación, la fiscal solicitó la prisión preventiva de los encartados Claudio Fabián Quiroga y Laura Quiroga, por el plazo de 35 días y la libertad con cuidadores de los otros dos consortes de causa.

A su turno, el defensor José Peluffo se opuso a la pretensión de la Fiscalía, dando sus fundamentos, asegurando que lo solicitado se alejaba del espíritu de la ley 23.737.

“La droga deberá estar fraccionada en dosis para la venta directa al consumidor, según la ley 10.566. En el caso de la ley 23.737 no se pide ello. En concreto, en la presente causa se encontraron dos gramos de droga de una sustancia que supuestamente sería cocaína. No se condice el despliegue del personal policial con lo encontrado en la casa de los Quiroga. Lo que se pretende imputar es una tenencia pretérita, conducta no incriminada por la ley. Por lo que solicitó la libertad con cuidadora para Claudio Fabián Quiroga; para Laura Quiroga, solicita la prisión domiciliaria en la casa de su hermano. El letrado dijo a su vez que “Este procedimiento es muy desprolijo”.

La fiscal Occhi realizó la réplica, señalando que no entendía como el Dr. Peluffo no ve dosis fraccionadas para la venta, en los 15 cebollines encontrados y que la salud pública ha sido puesta en riesgo, tras lo cual el defensor hizo reserva de plantear la incompetencia de la presente causa con la que tramita en el Fuero Federal.

Oídas las partes, la jueza dispuso la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria bajo el cuidado y vigilancia de otra persona, del encartado Claudio Fabián Quiroga, resolviendo lo propio para Laura Vanesa Quiroga, en tanto que para los otros dos involucrados, Maximiliano Andres Esquivo y Claudio Martín Quiroga dispuso la libertad, con reglas de conducta.