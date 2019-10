Productoras: mujeres que transforman realidades

Las mujeres son protagonistas en el desarrollo de las comunidades, la seguridad alimentaria y la protección de la naturaleza. Desde Fundación CAUCE, dialogamos con las productoras rurales Delicia Centeno, Cina Citera y Amelia Uzín, mujeres que con sus manos tejen otro presente y siembran semillas de conciencia.

Cambiar la historia

“Por cosas de la vida siempre volví a la quinta”, confiesa Delicia Verónica Centeno, productora y delegada regional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Santa Fe. Así comienza su relato: su padre era productor, igual su primer marido y ambos vivieron la triste experiencia de que el patrón sea el único que obtuviera ganancias del trabajo de la tierra.

Esas huellas marcan su vida, “a mí no me gustan las injusticias”, aclara, y esa oración anticipa todo lo que va a contar después: su lucha por cambiar una historia de abandono a los productores y productoras rurales por parte del Estado, por recuperar derechos y visibilizar la vida de las personas de campo. Hace cuatro años que Delicia tomó esta decisión, al principio fueron tres familias las que se animaron, ahora son más de un centenar de familias productoras en distintas localidades santafesinas.

En la actualidad, ella y su compañero alquilan dos hectáreas que destinan a la agroecología. Respecto a este modelo de producir, Delicia sostiene que se trata, en primer lugar, de una cuestión de salud, “los que están usando fitosanitarios están matando a todos, causan enfermedades, a las mujeres abortos espontáneos, a los varones alergias en la piel, entre otras cosas”. Además, apunta a la dimensión económica de hacer la transición, “la agroecología tiene un costo menor para los productores, lo convencional está a precio dólar, nosotros usamos nuestros propios preparados y aromáticas entre las verduras para espantar bichos”.

“Mujer de campo por decisión”

Así se define Amelia Uzín, socia del emprendimiento agroecológico Minhoca. Sus experiencias de vida están fuertemente ancladas en sus convicciones personales: “la agroecología además de ser mi trabajo, es una militancia, yo vengo de la generación que quiso hacer la revolución en los 70 y no nos fue bien, para mí la revolución ahora pasa por el ambiente y el cuidado de la salud. Yo siento la necesidad de hacer algo por el otro, yo estoy en ese lugar, que es el campo, y tengo la oportunidad de hacer las cosas como creo que todos necesitamos, que el planeta necesita y yo quiero poner mi parte en eso”.

Amelia es actriz, directora de teatro y mujer de campo desde 1993, año en que decidió volver a la Argentina, después de vivir 16 años exiliada en San Pablo, Brasil. En Tabossi, continuó la actividad de ganadería (vacas de cría), y hace un par de años, con su hijo Germán Rearte Uzín, empezaron a hacer agricultura.

“Cuando lo conocimos a Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, referente de la agroecología en la zona, se nos abrió una luz, poder hacer las cosas mejor, con fundamentos, él enseguida nos habló de redes, de otra gente que hace, y eso fue un alivio porque había una sensación de soledad muy grande”.

Minhoca –proyecto lanzado formalmente el 1º de enero de 2019- no usa agroquímicos, ni fertilizantes y preparan sus bioles: “sembramos cereales, soja, maíz, sorgo y hacemos nuestras harinas, molemos nosotros mismos y las vendemos a grupos de consumo, almacenes naturales, dietéticas, panaderos, y la verdad es que es hermosa la devolución. Nosotros nos hemos puesto como meta hacer las cosas con amor, con placer, creo que cuando uno hace las cosas así recibe lo mismo”.

Respecto a la transformación que plantea la agroecología, Amelia expresa que “la agroecología te lleva a cuestionar todo, porque no es sólo la ecología, es la parte social, que el trabajo se haga de determinada manera, sin explotar a nadie, que se pueda disfrutar lo que se hace, también tiene una mano cooperativa, solidaria, de redes, de compartir. Está basada en la confianza, recupera una manera de relacionarse desde la confianza y eso es muy valioso”.

“De ingeniera a curandera”

Cina Citera comenzó hace más de 20 años la búsqueda por un modelo de producción que sea coherente con su manera de vivir: “al hacerme vegetariana compré seis hectáreas en Sauce Montrull y cuando empiezo a querer producir sin agroquímicos me encuentro con un déficit en mi formación como ingeniera agrónoma, nunca vimos nada orgánico, el primer curso que hice al ingresar en la facultad fue sobre plaguicidas. Entonces así fue apareciendo la agroecología en mi vida, después la biodinamia y ahora la agrohomeopatía”.

De conciencia y conexión con el universo, de eso habla Cina, cuando enfatiza en la importancia de cambiar este modelo productivo por uno anclado en la ética y el cuidado: “Entre Ríos tiene más de 7700 arroyos, si hubiésemos cumplido con nuestra ley vieja de plaguicidas que establece 50 metros de límite entre un curso de agua de los dos lados, o sea 100 metros de cada río o arroyo, nosotros tendríamos toda la provincia atravesada por corredores biológicos, ¿y por qué no los tenemos? porque mi vecino al sur de mi casa pulveriza hasta el borde del arroyo. No estamos guardando ese corredor biológico, no estamos haciendo un corredor biológico de cuidado planetario, de cuidado de las especies y de los insectos”.

Para la fundadora de la Granja Agroecológica La vaca rumbera, se trata de una gran irresponsabilidad pensar que por tener la propiedad de un campo, se puede hacer lo que se quiera: “tu campo está en nuestro planeta, que es el único que tenemos, tus acciones influyen a todo el planeta”, expresa convencida.

Como ingeniera agrónoma sostiene que la producción debe estar diseñada para cada lugar y productor, “tiene que ser un traje a medida”, que considere al sistema de manera holística, que vea al dueño del campo, a las familias, que conozca sus deseos y objetivos y que, con todo ese material, elabore un proyecto que estén dispuestos a seguir.

Resistencias comunes

Delicia, Amelia y Cina, comparten experiencias de rechazo y violencia por parte de sectores que no comprenden la urgencia de modificar la manera de producir alimentos. Las tres mujeres relatan cómo el miedo a lo nuevo opera en sus compañeros, vecinos y en la sociedad en general.

“Ha sido un trabajo muy duro el rechazo de mis colegas, de mis amistades sobre todo de la facultad, dentro del colegio, con profesionales, porque realmente estamos todos formateados, trabajando para un modelo productivo que rompe el límite planetario”, cuenta Citera. En este sentido agrega que “la pérdida de biodiversidad está fuera de control” y menciona la contaminación con nitrógeno y fósforo que produce la fertilización industrial. “No estamos considerando dentro de nuestro modelo productivo hacer una regeneración de suelo”.

Para Amelia, los fallos judiciales que establecen límites para las fumigaciones han generado mucha bronca que se dirige a los que están en el camino de la agroecología. “A todos nos genera miedo lo nuevo, entonces te parás en lo viejo porque es lo que tenés, lo que conocés, tu poder está ahí. La gente de campo es muy tradicional, estructurada, toda la vida hizo eso y de repente que se empiece a decir que lo que hace no sólo que está mal, sino que mata, es duro. Yo creo que hay que darles un tiempo y el Estado tiene que estar presente, acompañando a la gente que decida hacer la transición, con capacitación, subsidios, estimulando eso, yo creo que esto va a venir de la mano de los jóvenes”, opina la productora.

En el caso de las familias agremiadas en la UTT, a la violencia económica se le suma el racismo. Delicia expresa que “es impresionante cómo sigue vigente el racismo en nuestros días, sufrimos discriminación por el color de piel, nos dicen que volvamos a nuestros países, nos quitan atención en los hospitales, todo eso hemos estado viviendo últimamente en las movilizaciones, en los comentarios en Facebook”.

Construir redes para salir de la soledad

Participar en ferias, organizarse y capacitarse de manera colaborativa son las estrategias utilizadas para combatir la sensación de soledad que tanto tiempo compartieron las personas que se animaron a cuestionar el modelo agroindustrial. Por ello, las tres productoras destacan la importancia de la construcción de redes para lograr una verdadera transformación social, ecológica, espiritual, económica y cultural.

Respecto al lugar de la mujer en estos tiempos, Delicia sostiene que: “las mujeres rurales siempre estuvieron, están y estarán, saben agarrar la pala, manejar un tractor, saben sembrar, hombrean jaulones de verduras pesados y al terminar su jornada en el campo van a sus casas y atienden a sus hijos, lavan la ropa, cocinan. El trabajo de la mujer rural es importante, antes no se valoraba pero hoy tengo la satisfacción de decir que hay compañeros que se dieron cuenta”.

Para Cina, “es el tiempo de las mujeres, de la energía femenina de cuidado, de amor, de paciencia, de consecuencia. Creo que las mujeres somos consecuentes, una vez que tenemos claro nuestro objetivo no nos para nadie. Las mujeres unidas somos muy poderosas, grandes cambios planetarios se han dado por movimientos de mujeres, las defensas de las semillas, de los árboles, de los mares, de los ríos, del aire han sido encabezadas por ellas, formamos una trama irrompible. Éste es el momento de empoderarnos, de alentar a otras, y junto con nuestros varones, nuestras parejas, hijos, padres, hacer una nueva humanidad”.