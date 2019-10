Parcialmente se programaron para el sábado los juegos de Cuartos

María Auxiliadora – Rivadavia y Atlético Colonia Elía – Atlético Uruguay jugarán las revanchas. Agrario Rocamora y Gimnasia se enfrentarán en el partido de ida y está pendiente de programar la revancha entre Almagro y Parque Sur.

El Torneo Clausura “Reynaldo Squivo” tendrá actividad el próximo sábado por ahora de manera parcial. Tras la reunión del lunes entre el Consejo Directivo y los Delegados de los clubes quedó pendiente de programación el juego entre Almagro y Parque Sur, revancha del 2 a 0 del Sureño el pasado domingo. En las próximas horas se resolverá si se programa para este fin de semana o deberá esperar siete días más. El motivo es el escenario donde disputarlo, tarea a la cual estaba enfocada la dirigencia Aurinegra, aunque hasta anoche no podía resolver.

El resto de los juegos fueron programados, como se dijo para el sábado, que el domingo no habrpa actividad de ningún tipo por las Elecciones Nacionales que definirán el próximo presidente de los argentinos.

Temprano comenzará la actividad, a las 14:00 Hs. en cancha de Agrario Rocamora, el local recibirá a Gimnasia en el partido de ida. Media hora más tarde lo harán Atlético Colonia Elía recibiendo a Atlético Uruguay, aquí el Decano jugará con la ventaja del 4 a 1 obtenido en el partido de ida. El tercer juego será a las 18:00, María Auxiliadora recibirá en el Rodolfo Ortamann a Rivadavia. El Tricolor sacó ventaja en la ida de 2 a 0.

El pasaje a Semifinales según el Reglamento.

Art.12º Bis

DEFINICIONES – PARTIDOS ELIMINATORIOS (Etapa Final Torneo Clausura)

1. En favor del equipo que hubiera obtenido más puntos en la serie de partidos disputado entre una pareja de equipos.

De existir igualdad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie. En caso de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de tiros desde el punto del penal, conforme las previsiones del art. 111° del Reglamento General de la A.F.A.

Programación Cuartos de Final

Sábado 26/10

Cancha: Agrario Rocamora * Hora: 14:00

Agrario Rocamora vs. Gimnasia (Ida)

11:30 Hs. 4ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia (ida)

16:00 Hs. 3ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia (ida)

18:00 Hs. Veteranos Agrario Rocamora vs. Gimnasia (ida)

Cancha: Atlético Colonia Elía* Hora: 14:30

Atlético Colonia Elía (1) – Atlético Uruguay (4)

13:00 Hs. 4ª División Atlético Colonia Elía (0) vs. Rivadavia (0)

16:30 Hs. Veteranos Lanús vs. San José (ida)

18:00 Hs. Veteranos Atlético Colonia Elía vs. María Auxiliadora (ida)