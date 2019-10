SE ABONA LEY Nº 4035 EN VILLA ELISA Desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Villa Elisa se informa a la comunidad que se comenzó a pagar la Pensión Ley 4035. Los beneficiarios podrán pasar, munidos de su documento de identidad, por el área mencionada en el transcurso de la mañana. #Ley4035 CATURVE Y LA FRAGUA ORGANIZAN LA FIESTA DE LA CIUDAD En la mañana de hoy en conferencia de prensa la Cámara de Turismo de Villa Elisa (CATURVE) y La Fragua acompañados por la Municipalidad de Villa Elisa presentaron la propuesta para la realización de la Fiesta de la Ciudad. En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Asociación Civil La Fragua por José Luis Firpo y Lidia Imoberdorf Presidente y Vice de CATURVE respectivamente, Alberto Ingold en representación de La Fragua, y el Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Villa Elisa Aníbal Faure, anunciaron las actividades previstas para la realización de la Fiesta de la ciudad. Con un matiz profundamente popular, la fiesta se llevará a cabo el día sábado 2 de noviembre en el Anfiteatro Municipal (Ex Parque San Jorge) y comenzará, desde la tarde, con actividades para los niños continuando posteriormente en el escenario mayor donde se presentarán artistas locales y regionales con la finalización de un gran baile popular. La concreción de este evento fue iniciativa de la Cámara de Turismo elisense que concurrió al municipio con la idea de llevar adelante la fiesta desde su institución, convocando también a La Fragua. Al Respecto Alberto Ingold manifestó: “Queremos reivindicar a nuestros artistas locales que muchas veces han sido y serán soporte de nuestras fiestas y que nos han entretenido a lo largo de los años, y que han dado muestra cabal de su convocatoria como lo hacen en el tablado popular de fin de año.” En sintonía José Luis Firpo sostuvo “la Fiesta culminará con un baile popular como los que se hacían antes con orquesta en vivo para que la fiesta sea de ida y vuelta”. Lidia Imoberdorff, vice de CATURVE acotó “ya tenemos el acompañamiento del Casino Local que nos ayudará con un aporte para los artistas que si bien no tenemos aún definidos quienes serán queremos que tengan un reconocimiento” Respecto del acompañamiento municipal Faure aclaró “La Municipalidad acompañará desde las Áreas de Cultura y Turismo con un coordinador que ayudará en la organización y con la logística del Municipio” (…) “si bien no está aún determinado seguramente se hará algún aporte económico que ayude a los organizadores a llevar adelante la fiesta”. Por otro lado, se realizó una convocatoria a todos aquellos que quieran ser parte de la fiesta, ya sea como artista o como aporte a la organización (económico trabajo o ideas). Para tal efecto podrán pasar por la Oficina de La Fragua o por la Oficina de Cultura Municipal. PRESENTACIÓN DEL TALLER DE CANTO: LA CUMBIANCHA Mañana viernes 4 de octubre en el Salón Heraldo Peragallo se realizará una presentación del Taller Municipal de Canto que dirige la Profesora Grisel Policastro. Esta presentación se realiza en el Salón de la Casa de la Cultura a partir de la hora 20:30 con entrada libre y gratuita y los alumnos que asisten al taller ofrecerán un repertorio variado con eje en la música tropical. La Dirección Municipal de Cultura de Villa Elisa invita a la comunidad a presenciar la presentación acompañando a los alumnos y aprovechando la oportunidad para disfrutar de un buen espectáculo.-