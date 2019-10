Macri en Paraná: «Vamos a construir la Argentina que merecemos»

El Presidente llegó a la capital entrerriana con la marcha del Si se puede y dijo que la elección «se puede dar vuelta». Reconoció que «tenemos muchos problemas por resolver, pero traer los del pasado no resolverá nada».

«Qué lindo estar acá y la calidez que se siente», dijo Macri mientras el público cantaba: «se siente, se siente Mauricio presidente».

«Los miro y estos viendo el corazón de la Argentina, ustedes me van a cuidar la espalda. Los miro y veo la fuerza de este país, el verdadero poder de argentina. Ustedes me inspiran, me dan fuerza y les agradezco ese 24 de agosto cuando me dijeron que no estaban solos y ahora yo les digo que ustedes no están solos».