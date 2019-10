La historia de los casinos en la Argentina

Los casinos y las apuestas siempre han sido asociados a la riqueza, al brillo y al glamour. Y al igual que muchas otras cosas, han evolucionado y perfeccionado tanto en sus establecimientos físicos como en sus versiones digitales como JackpotCity Casino, debido al incremento insoslayable del uso de Internet a nivel mundial.

Argentina es uno de los países con mayor desarrollo en el continente sudamericano, en lo que respecta a juegos de azar. La historia comienza a fines del siglo XIX, con la apertura de uno de sus clubes más selectos: el Jockey Club de Buenos Aires. En ese entonces, se apostaba a los caballos. La fundación del club fue, exactamente, en 1882. A partir de aquel momento y a lo largo del siglo XX, los juegos de azar se volvieron tendencia, no solo entre la oligarquía sino también entre las clases populares. De hecho, uno de los temas recurrentes en las letras de tango es el juego. La peca, la timba, el escolaso, la carpeta son algunas de las numerosas denominaciones que usa la lírica tanguera como sinónimo del término.

Y tampoco Buenos Aires ha sido el único escenario para el azar. Mar del Plata, – o mayormente conocida como “La Feliz”-, se convirtió en el balneario favorito de la clase alta donde se desarrollaban este tipo de actividades. Casinos, teatros, y fiestas cerca del mar; figuras del entretenimiento y políticos de turno. En los años setenta, el casino de Mar del Plata fue un personaje más de las películas de humor de Alberto Olmedo, Jorge «El Gordo» Porcel, y las vedettes Susana Giménez y Moria Casán. Estos íconos siempre estarán vinculados a “La Feliz”. Ese universo compartido ha conglomerado a millones de turistas que desean disfrutar de este entretenimiento. Porque, ¿quién no ha apostado alguna vez allí?

Los espacios icónicos, las historias, las canciones y la arquitectura siempre quedarán en la memoria junto al placer del juego, que hoy en día se desarrolla de múltiples maneras. Actualmente, los casinos online son inmensamente populares en Argentina.

El primer casino se fundó en 2002, y el juego en línea no ha dejado de crecer. Los jugadores también pueden utilizar casinos de otras nacionalidades, y las apuestas pueden hacerse tanto en dólares como en pesos.

La regularización y la creciente demanda de sitios online que deben estar a la altura de los casinos internacionales permite a los habitantes del país disfrutar de tan rico entretenimiento.