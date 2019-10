Juegos suspendidos en el fútbol local

Debido a las malas condiciones del tiempo y los estados de los terrenos de juego, el Departamento Infantil y Juvenil de la Liga de Fútbol resolvió en acuerdo con los Delegados, la suspensión de la disputa de la 8° Fecha del Clausura “Hugo Amarillo” que estaba programada para este sábado.También fue suspendida la disputa de la 7° Fecha de la Divisional «B» que estaba programada para este sábado en cancha de Almagro.

FEMENINO

También Por su parte el Departamento Femenino reprogramó la disputa de la 14° Fecha del Clausura “Esilda Tavella” para el domingo en cancha de María Auxiliadora. La misma iba a disputarse este sábado y por los mismos motivos del mal tiempo y el estado del campo de juego en Cristo de los Olivos, se postergó 24 horas. También fueron modificados los horarios y la programación quedó de la siguiente forma:

Domingo 06/10

Cancha: María Auxiliadora

10:00 Hs. La China vs. Engranaje

11:10 Hs. Don Bosco vs. Atlético Uruguay

12:20 Hs. Defensores vs. San José

13:30 Hs. Ferro vs. Parque Sur

14:40 Hs. María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

15:50 Hs. Gimnasia vs. Lanús

17:00 San Marcial vs. Almagro

Libre: Los Gorilas

Árbitros: Federico Suffo, José López, Analía Escobar y Claudio Larrea