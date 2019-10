Fútbol: Primera B- Infantil y Juvenil

Torneo Clausura Primera “B” 2019 “Pocholo Ghiano”

Programación 8ª Fecha

Sábado 26/10

Cancha: Rivadavia (Organiza Boca Juniors CE)

11:00 Libertad vs. La China

12:10 Los Gorilas vs. San José

13:20 La Unión vs. Deportivo Pronunciamiento

14:30 Boca Juniors (CE) vs. Defensores Unidos

15:40 Villa Sol vs. Titán

16:50 Deportivo Municipal vs. Granate

18:00 Defensores vs. Atlético Concepción

Libre: Defensores del Malvinas

Torneo Clausura Infantil y Juvenil 2019 “Hugo Amarillo”

Programación 8ª Fecha

Viernes 25/10

Cancha: María Auxiliadora

La China vs. María Auxiliadora

18:00 Categoría 2010

18:50 Escuelita

19:30 Categoría 2011

20:20 Categoría 2008

21:00 Categoría 2009

Sábado 26/10

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. Engranaje

11:00 7ª División (2006)

12:00 Categoría 2010

13:40 Categoría 2008

14:30 Categoría 2012

15:00 Escuelita 2013

Lanús vs. Engranaje (3ª Fecha)

10:00 6ª División (2005)

12:50 Categoría 2011

Cancha: Almagro

Almagro vs. Parque Sur

11:00 Sub 15 (2004)

12:10 7ª División (2006)

13:10 Categoría 2011

13:50 Categoría 2008

14:40 Categoría 2012

15:20 Categoría 2010

16:00 Escuelita

16:30 8ª División (2007) Parque Sur vs. Engranaje

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora

10:30 6ª División (2005)

11:30 8ª División (2007)

12:30 7ª División (2006)

13:30 Sub 15 (2004)

14:30 Categoría 2009

15:20 Categoría 2010

16:10 Categoría 2008

16:40 Categoría 2011

17:10 Escuelita 2013

17:30 Categoría 2012

Programación adelantado 10ª Fecha

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. María Auxiliadora

09:00 6ª División (2005)

10:00 Categoría 2009

11:00 Categoría 2008

12:00 7ª División (2006)

13:00 8ª División (2007)

14:00 Categoría 2011

15:00 Senior Gimnasia vs. Selección Argentina

16:30 Sub 17 Gimnasia vs. Talleres de Federal

18:00 Categoría 2010

18:50 Escuelita 2013

19:40 Escuelita 2012

20:30 Sub 15 (2004)