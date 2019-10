Frente de Todos, Concepción del Uruguay. Carlos Tomada arengó a una multitud en Concepción

El Frente de Todos Concepción del Uruguay vivió una jornada cargada de militancia el pasado 7 de octubre con la presencia de Carlos Tomada —ex ministro de Trabajo de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández— y la candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos, Blanca Osuna.

También estuvieron los intendentes en ejercicio y electo, José Lauritto y Martín Oliva, los legisladores provinciales Marcelo Bisogni y Silvio Valenzuela, intendentes de localidades vecinas, representantes de los gremios de la ciudad, el departamento, de Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Baso y San José, el presidente del PJ departamental Uruguay, Mario Carballo y, claro, un importante número de militantes que colmaron el salón de Apinta por lo que fue necesario cortar la calle 8 de junio debido a la cantidad de público que siguió la jornada a través de las pantallas colocadas en el exterior.

“Quiero agradecer a los compañeros de Apinta, por la excelente predisposición, por el salón, por todo. Agradecerle también, especialmente, a Blanca, porque luego de haberle pedido para que Carlos (Tomada) nos acompañe esta noche, a las 24 horas, lo confirmó. Siempre está dispuesta cuando la llamamos”, comenzó Martín Oliva y prosiguió: “Encontrarnos todos acá es una gran alegría enorme, porque desde Concepción del Uruguay volvemos a mostrar el camino de unidad. Esa unidad que fue tan importante después de abril para lograr un gran triunfo en junio, en la ciudad y en la provincia junto al gobernador Gustavo Bordet. Esa que siguió fortaleciéndose para que en agosto pudiéramos tener otra victoria y pudiéramos caminar seguros, con esperanza y con confianza hacia el 27 de octubre. Por eso es fundamental seguir valorando el trabajo de todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras… y no me voy a cansar de decirlo. Ahora debemos seguir caminando, codo a codo, para convencer a quienes aún no lo están. El 27 de Octubre no es una fecha más para nuestro país, por eso es que apelo al compromiso de todos para obtener una rotunda victoria en Concepción en Entre Ríos y en toda la República. Nuestra ciudad y provincia lo necesitan, nuestros vecinos y vecinas lo necesitan. Y porque como siempre decimos, los días más felices fueron, son y serán peronistas”, afirmó el intendente electo luego de que se expresaran referentes sindicales de la ciudad como el caso del anfitrión, Alberto Abratte (APINTA); Martín Calisaya (A.T.E. – M.O.S.U.) y Adalberto Sosa, Secretario General de la C.G.T. – Seccional Uruguay.



Luego fue el turno de Blanca Osuna, candidata a Diputada Nacional, quien volvió a alentar a la militancia poniendo un fuerte énfasis en los desafíos que se vienen: “Me siento muy movilizada por la presencia de todas y todos ustedes, por eso les quiero agradecer tamaño recibimiento”, y continuó: “Las mujeres nos auto-convocamos para hacer una jornada de mujeres y diversidad. ¿Y por qué lo hicimos? Porque tiene que ver con la igualdad. Porque el deseo que tenemos como movimiento, como el Frente de Todos, es que cada paso que demos hacia adelante lo hagamos pensando en la igualdad. Que más compañeras puedan representarnos en los sindicatos, en los municipios, en las provincias”. “He sido legisladora y he representado a esta tierra que tanto amamos, la provincia de Entre Ríos y ello me llena de orgullo. Orgullo, también, por haber sido parte de una generación como la de Néstor y la de Cristina, que han conducido el país con las banderas del peronismo bien en alto. Por eso, quiero decirles, el peronismo siempre es el que se hace cargo cuando hace falta restituir los derechos de cada argentino y de cada argentina, y vamos a volver a hacerlo. Estoy en una lista que es producto de la unidad, de un frente muy amplio. Soy una militante pero, además, tengo el orgullo de decir que en este lugar nos pusieron ustedes, los trabajadores y las trabajadoras. Acá nos pusieron Alberto y Cristina, para representar la voz de nuestro pueblo, la voz de las mujeres y de los que menos tienen. Representar las voces de todos aquellos que depositan su confianza en esta lista, que depositan con alegría su esperanza porque nada, como diría Jauretche, nada puede hacerse sin alegría”, afirmó.

Luego llegó el momento de las palabras de Carlos Tomada, quien habló ante una multitud eufórica: “Tenía pensado un discurso racional, más técnico, sobre la reforma laboral y la previsional. Pero acá es imposible no hablar como un militante. No hablar desde el corazón, y no hablar de la importancia de la unidad y de la política como herramienta de transformación social. Así que vamos a dejar este discurso por acá y vamos al hueso del asunto”, comenzó el ex Ministro.

“¿Y por qué es tan importante la unidad? porque es lo que nos volvió a permitir tener esperanza. Decidimos que es más importante dejar nuestras pequeñas diferencias de lado para unirnos contra los que nos desprecian. Nos desprecian a nosotros y desprecian al pueblo. Entonces, ¡¿cómo no nos íbamos a reunir?! Para ganar y recuperar la esperanza, teníamos que estar todos, y por eso estamos TODOS, por eso celebro tanto que ustedes repitan esa palabra y la lleven a la práctica. Desde esta ciudad, desde esta histórica Concepción del Uruguay, con el esfuerzo de cada uno de ustedes, la unidad fue generando algo grande. Y eso grande llegó a todo el país y ahora queremos dar ese último paso extremadamente necesario”, señaló. Y agregó: “No tengan dudas de que ellos desprecian al pueblo, esa es la verdad. Ellos preferirían gobernar sólo para sus amigos. Se sienten de una elite privilegiada. Por eso no tienen ningún reparo en impulsar medidas que van en contra de los derechos del pueblo. Pero se olvidaron que todo tiene un límite, no se dieron cuenta que jugar con los derechos de las personas con discapacidad era un límite, que meterse con los remedios de los abuelos era un límite, que meterse con el trabajo de los que menos tienen era un límite, que quitar derechos era un límite. No se pudieron llevar todo por delante porque los viejos salieron a la calle, los jóvenes salieron a la calle, el movimiento popular salió a la calle… y aquí estamos, seguimos dando la discusión”.

Y continuó: “porque cuando parecía que pintaban todo de amarillo apareció un gobernador que dijo ‘hay 2019’. Porque nos intervinieron el partido, pero tuvimos dirigentes que resistieron semejante atropello, porque cuando parecía que manejaban todos los medios y las redes sociales, nuestros militantes siguieron en cada barrio, en cada calle, en cada ciudad… militando. Por eso me gusta tanto cuando la juventud canta ‘a pesar de las bombas, de los fusilamientos… no nos han vencido…’. Y claro que es así compañeros… no nos han vencido, y seguiremos militando con alegría y estaremos al lado de cada argentino y de cada argentina, porque somos peronistas, porque estamos convencidos de este sueño colectivo, por quienes más lo necesitan, porque el 27 de octubre es cuando todos valemos uno, el más rico, el más pobre, todos valemos uno; por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, con Alberto Fernández vamos a poner a nuestra Argentina de pie!”