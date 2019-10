Femenino, sub 17 y ascenso para el fin de semana

Las chicas del Taita visitan a Atlético Feliciano y Las Bohemias a Instituto de Paraná, en ambos casos el sábado por los partidos de ida de Cuartos de Final del Provincial Femenino de clubes.

El certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol ingresará en su Etapa Final el próximo fin de semana, tras la suspensión por lluvia se jugarán los los partidos de ida de los Cuartos de Final.

Almagro y San Marcial ganaron sus grupos y tendrán la ventaja jugar el primer partido en condición de visitante y definir luego la serie de local.

Ambos representantes uruguayenses jugarán el sábado. Las Aurinegras irán a Feliciano, y desde las 17:00 Hs. se medirán con el Atlético local con el arbitraje de Juan Leguiza de La Paz.

Por su parte Las Bohemias viajarán a la capital entrerriana para enfrentar a Instituto, desde las 16:00 y con terna integramente femenina. Ruth Maidana será quién arbitre el partido, asistida desde las líneas por Carla Zuñiga y Tamara Aguilar, todas de la liga de Diamante.

Gimnasia en el Sub-17

Los gurises de la Sub 17 del Lobo enfrentarán el sábado a Talleres en cancha de Ateneo.

Luego de pasar holgadamente la serie de Cuartos de Final ante Atlético Maciá, goleando 5 a 0 de visitante y 9 a 1 de local, la Sub 17 de Gimnasia enfrentará en una de las Semifinales del Torneo Provincial Sub 17 de Clubes a Talleres de Federal. La serie comenzará el sábado, cuando desde las 14:00 lo visite en cancha de Ateneo.

En la otra llave camino a la final se medirán 25 de Mayo de Victoria y Defensores del Oeste de Basavilbaso, también el sábado, pero desde las 17:00.

Torneo Clausura Primera “B” 2019 “Pochola Ghiano”

Programación 8ª Fecha

Sábado 19/10

Cancha: Atlético de Colonia Elía

Organiza: Boca Juniors (CE)

13:00 Libertad vs. La China

14:10 Boca Juniors (CE) vs. Defensores Unidos

15:20 Los Gorilas vs. San José

16:30 La Unión vs. Deportivo Pronunciamiento

17:40 Deportivo Municipal vs. Granate

18:50 Villa Sol vs Titán

20:00 Defensores vs. Atlético Concepción

Libre: Defensores del Malvinas

Torneo Clausura Primera “C” 2019 “Julio Cuenos”

Programación 8ª Fecha

Sábado 19/10

Cancha: Rivadavia

Organiza: San Francisco

13:00 Isótopos vs. Social y Deportivo Federal

14:10 Menssana vs. San Francisco

15:20 Deportivo Concepción vs. Villa San justo

16:30 PVC vs. Barcelona

17:40 Intensifit vs. San Miguel

18:50 Metegol vs. Racing

20:00 UOCRA FC vs. Apolo Concepción