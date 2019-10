El Rojo, el 14 y el Torito Palladino

Se llevó a cabo la presentación del plantel y la indumentaria de Tomás de Rocamora para la próxima Liga Argentina de Básquetbol, ocasión en la que el club aprovechó para homenajear a Leandro Toro Palladino ya que la que viene será su participación número 14 en competencias de índole nacional.

El número 14 fue entonces el motivo para rendirle al jugador que surgió de sus formativas un más que merecido tributo ya que desde que se fue redondeó una carrera brillante y llena de éxitos. Pero lo hizo sin jamás olvidar sus raíces y siempre se mostró cercano a la institución en todo momento.

“Esta es mi casa; acá me formé. Estuve desde los 4 y hasta los 18 años gracias a mi viejo que me trajo”, señaló el ex alero de Atenas de Córdoba y la Selección Argentina segundos después que subió al escenario para decir algunas palabras. Luego que recordó que tuvo la chance de jugar en clubes importantes de Europa y siempre siguió muy de cerca a Rocamora.

Más adelante recordó que tuvo la chance de retirarse en el club de sus amores y que ésa fue una de las cosas más importantes que le pasó en la vida porque se dio la oportunidad de estar con todos sus amigos y seres queridos. En efecto, tras haber regresado para jugar en el club la Liga B, en junio 2009 tuvo su partido homenaje con la presencia de todos los integrantes de la Generación Dorada con la sola excepción de Manu Ginóbili.

Palladino estuvo acompañado por sus familiares más íntimos y no faltó ocasión para que él recordara la figura de su padre, otro gran jugador y que integrara el equipo que consiguió el Campeonato Argentino de Clubes de 1965. Momentos después se presentaron formalmente las dos camisetas que le rinden homenaje, con el 14, con el Toro y serán las que use el equipo durante la temporada.

Antes de la presencia de Palladino subió al escenario el presidente Martín Occhi para agradecer a todos quienes a diario ponen su granito de arena para que el club funcione, y de manera especial a todos los sponsors que estarán en la nueva campaña. El dirigente también le dedicó algunas palabras a Palladino ya que, según contó, llegaron a jugar juntos en las categorías Juveniles.

A continuación se realizó la presentación del plantel que inició por Tomás Gutiérrez y concluyó con los Juveniles. Cada jugador fue subiendo al escenario para recibir su camiseta y hablar de sus expectativas. Así lo hicieron igualmente los foráneos David Jelks y Richard Freeman, quienes se ayudaron con la traducción del Jefe de Equipo Antonio Palma.

Por último lo hizo el cuerpo técnico encabezado por Juan Manuel Varas y para el cierre quedó la presentación musical de Juan Pablo Gavino, quien estrenó una canción de Rocamora que despertó el aplauso y aliento de los presentes. Así pasó la noche de Grow, nuevamente con muchos hinchas, colaboradores y familiares presentes para darle con un color especial a esta presentación dedicada al Toro Palladino.