El hospital Centenario realizará una Jornada de Emergencias Cerebrovasculares

Este viernes 11 de octubre, entre las 8.30 y 13, en el Auditorio de la Unidad Bicentenario se desarrollará la «Jornada de Emergencias Cardiovasculares», organizada por el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Centenario Gualeguaychú.

La «Jornada de Emergencias Cardiovasculares» cuenta con el respaldo de la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva, es libre y gratuita y está dirigida a médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, trabajadores de la salud y estudiantes de carreras afines.

La Dra. Mariel Giménez [MP 10046], coordinadora de la UTI en el nosocomio, explicó que «dentro de las emergencias cerebrovasculares se

destacará el accidente isquémico por lo que se expondrá el programa llamado ‘Iniciativa Angels’ en la cual participan varios países mediante

hospitales capacitados para reconocer un ACV en forma temprana y desencadenar una estructura donde el paciente debe ser atendido de manera

precoz y eficiente, igual que ocurre en el Código Rojo Infarto. Así se tratar de prevenir, en primera instancia, la muerte y las secuelas, que suelen

ser muchas».

Una enfermedad grave

Un episodio cerebrovascular o ACV es un evento de emergencia neurológica dónde hay una alteración en el flujo cerebral que puede producir

tanto una obstrucción como una hemorragia y eso altera el estado neurológico del paciente.

La capacitación de este viernes 11 está dirigida a «todos los médicos; emergentólogos; profesionales de terapia intensiva; enfermeros;

kinesiólogos; bioquímicos y a cualquier persona vinculada al ámbito hospitalario o asistencial».

Sobre la importancia de la Iniciativa Angels, Mariel Giménez valoró que «incluso hasta un familiar puede reconocer y dar aviso cuando un paciente empieza con síntomas y, esto es muy importante, porque nos permitirá actuar rápido y prevenir o tratar la enfermedad y evitar secuelas o la muerte. Para lograrlo el Hospital Centenario ya está capacitado en la respuesta, cuenta con los fármacos específicos y se coordinará para empezar a practicar las trombectomías mecánicas en conjunto con el sanatorio San Lucas o su derivación temprana».

Sin embargo, el primer paso es «reconocer el ACV isquémico y no dejar pasar demasiado tiempo hasta que el paciente acude a la consulta porque hay que tener en cuenta que el daño cerebral es tiempo-dependiente, al igual que en el corazón. El tratamiento tiene que ser precoz, es una emergencia, tanto a nivel isquémico como hemorrágico», destacó.

Estadísticas impactantes

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud [OMS] 15 millones de personas sufren un ACV por año, de ellos, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente. Es la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo.

Un ACV puede ocurrir a cualquier edad, pero un 75 por ciento ocurren a personas mayores de 65 años y el riesgo de padecerlo se duplica a partir de los 55 años.

En Argentina constituye un problema importante de salud pública por el costo que la enfermedad genera en tratamientos de rehabilitación. Se

estima que más de 18 mil personas mueren al año en el país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, siendo la segunda causa más letal.

La Dra. Giménez anticipó que dentro de la capacitación sobre ACV hemorrágicos «se hará hincapié en la hemorragia subaracnoidea que se

produce, casi siempre, por un aneurisma cerebral o mal formaciones arterio-venosas. También se recomendará un reconocimiento y consulta

precoz para que podamos acceder a su tratamiento -que es muy diferente al isquémico- y resolver la situación de ese paciente en la UTI del

Centenario, sin necesidad de una derivación».

Generalmente, las hemorragias subaracnoideas se dan en persona jóvenes y puede ser muy letales en pocas horas, así que es fundamental

reconocerlo y tratarlo en menos de 24 horas para garantizar una mejora calidad de vida al enfermo.

Los disertantes

La coordinadora de UTI destacó que «para esta jornada contaremos con profesionales excelentes, que son una referencia en el país sobre este

tipo de patologías, con amplia experiencia y una trayectoria de reconocido nivel académico».

La capacitación contará con la participación de:

– Dra. María Cristina Zurrú que es jefa del Servicio Neurovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires, referente en el área de ACV

isquémicos y sus tratamientos como la trombolísis;

– Dr. Raúl Maehara que es médico neurocirujano y miembro del Colegio Argentino de Neurointervencionismo y del Grupo Sudamericano

de Neuroradiología Intervencionista y Terapéutica. Trabaja en el sanatorio ICER y en el Hospital San Martín de Paraná;

– Dr. Edgar Amundarain que es médico neurointervencionista en el Hospital de Alta Complejidad de El Cruce, Néstor Kirchner.

– Dr. Marcos Chiarullo que es neurocirujano del Hospital El Cruce y miembro del Colegio Argentino de Neurocirugía e integrante del

capítulo de neurocirugía vascular de AA Neurocirugía.

– Lic. Jorge Luján que es enfermero, profesor y coordinador del área de docencia e investigación en el Hospital de Alta Complejidad de El

Cruce y director de CCE de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica.

El programa

– 8.30 AM Acreditaciones

– 9 AM Bienvenida por el director del Hospital Centenario, Dr. Hugo Gorla

– 9.05 AM Presentación de la jornada por el jefe del Servicio de UTI, Dr. Juan Pedro García

Primera parte: Stroke isquémico – Iniciativa Angels «Demos una oportunidad a la vida».

– 9.10 AM Iniciativa Angels por la Dra. María Cristina Zurrú

– 9.30 AM ACV Isquémico: Trombólisis por la Dra. María Cristina Zurrú

– 10.10 AM ACV Isquémico: Trombectomía mecánica por el Dr. Raúl Maehara

– 10.30 AM Preguntas y 10.45 AM Break

Segunda parte: Hemorragia Subaracnoidea

– 11 AM Hemorragia Subaracnoidea: Diagnóstico y tratamiento médico por el Dr. Edgar Amundarain

– 11.45 AM Hemorragia Subaracnoidea: Tratamiento endovascular por el Dr. Raúl Maehara

– 12.05 PM Hemorragia Subaracnoidea: Tratamiento quirúrgico por el Dr. Marcos Chiarullo

– 12.40 PM Manejo del paciente neurocrítico por el Lic. Jorge Luján.-