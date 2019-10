El Frente de Izquierda Unidad realizó su acto en Paraná

El Frente de Izquierda Unidad desarrolló este sábado un multitudinario acto en el Obelisco a tres semanas de las elecciones nacionales. En todo el país se replicaron diversos actos y actividades paralelamente y Entre Ríos no fue la excepción. En Paraná se realizó el acto con la intervención de los candidatos de la provincia.

El candidato a Diputado Nacional por el Partido Obrero en el FIT Unidad, Pablo Amarillo, hizo hincapié en que “se debe salir con fuerza a enfrentar al gobierno acabado de Macri pero también al gobierno que viene de Fernández” e insistió en la necesidad de “rechazar el pacto social” que aplicará. “El objetivo del pacto social es el repago de deuda” y adelantó que “lo único que congelará son los salarios”.

Amarillo explicó que “todos los trabajadores del país tenemos que vernos en el espejo de Chubut, porque su gobernador Arcioni, que es parte del armado de los Fernández – Fernández – Massa, ha elegido pagar su deuda en dólares a costa de los salarios”.

Para al candidato del PO-FITU “esa misma disyuntiva que vamos a tener que enfrentar los trabajadores del país con el próximo gobierno nacional también la tendremos que hacer los trabajadores entrerrianos porque el 80% de la deuda entrerriana es en dólares y ya sabemos que Bordet sigue los lineamientos de Fernández – Fernández de repago de la deuda, como también ha sido uno de los mejores alumnos del macrismo”.

Por eso ratificó que no hay términos medios: “a la crisis la pagan los capitalistas o la pagamos los trabajadores” porque “es incompatible resolver los problemas de los trabajadores con el pago de la deuda”.

Por su parte, Nadia Burgos, del MST, también candidata a Diputada afirmó que “la crisis capitalista mundial pega fuerte en nuestro país. Macri que vino a intentar normalizar el capitalismo, fue derrotado. Y no fueron solo las elecciones. Fuimos los miles de trabajadores que resistimos la reforma previsional en diciembre de 2017, que copamos las calles frente al Congreso Nacional y en todo el país y resistimos la represión. Fueron los miles de estudiantes y docentes que ocuparon facultades, que reventaron la plaza de mayo en agosto de 2018. Y fuimos las mujeres que le hicimos el primer paro a Macri en 2016 y copamos las calles por el derecho al aborto legal enfrentando a los dinosaurios en diputados y el senado”.

Por otro lado Luis Meiners (MST) candidato a Senador sostuvo que “el gobierno de Macri se va dejando 35% de pobreza, pérdida del poder adquisitivo del salario, más del 10% de desocupación, inflación y endeudamiento. Esas son las consecuencias del ajuste. Alberto Fernández ya se pasea por el mundo como presidente, y en los hechos cogobierna esta transición. Es importante señalar que sus propuestas no apuntan a una transformación en el modelo vigente. No lo decimos nosotros, sino que sus principales colaboradores son los que niegan que se puedan desdolarizar las tarifas, aprobar el aborto, bajar la inflación o dejar de pagar la deuda o incluso refieren que los motores de su proyecto económico estarán en Vaca Muerta, las megamineras o el agronegocio, los gobernadores que se suman a su campaña no dejan dudas al respecto.”