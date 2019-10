Chaco For Ever goleó a Gimnasia 4 a 0 en un partido correspondiente a lña séptima fecha del Torneo Federal A. Se jugó en el estadio de los chaqueños y el Lobo terminó con 9 por las expulsiones de Leguizamon a los 30 minutos y de Lazza a los 65. Los goles fueron de Romero, dos de Caceres y uno del ex Lobo, Juan Ferreyra.