Doctor Rubén Chaia “Fue una experiencia muy linda y me alegra la participación de tantos jóvenes”

Con el Auditorio Carlos María Scelzi a pleno, se realizó este jueves por la tarde, una charla sobre Grooming y Ciberacoso, que tuvo como disertante al doctor Rubén Chaia, vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay.

La misma fue con entrada libre y gratuita, por una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de dos áreas claves: El Consejo Municipal de Juventud y la Línea 102.

El Dr. Rubén Chaia, Magíster en derecho y magistratura judicial, especialista en Derecho Penal, Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, compartió la charla con el oficial inspector Moschen Iván Mikhail, de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, con capacitación especializada en delitos informáticos, ciberbullyng y grooming.

Se desarrollaron temas como las formas de acoso en las redes sociales, prevención, detección y aspectos legales de lo que se ha denominado “el abuso silencioso”, participando gran cantidad de jóvenes alumnos de colegios secundarios, docentes, familiares de los estudiantes y público en general.

El doctor Chaia, en breve diálogo con 03442, destacó el nivel de interés y aceptación del público y se vio muy satisfecho con la presencia de tantos jóvenes, que se sentaron hasta en los pasillos, que se quedaron hasta la finalización.

“Fue un desafío y la verdad me emocionó ver tanta juventud interesada en estos temas tan delicados. Es digno de destacar, porque fueron jóvenes que no tenían la obligación de ir y concurrieron. No me había pasado de tener público tan joven y la verdad fue muy lindo”, destacó el funcionario judicial.