Denuncia de los trabajadores de LT11

La Asamblea de Trabajadores de LT11 presentó una nueva denuncia contra el director de la emisora, Abelardo Santángelo. El reclamó se basa en lo episodios que sufrió la locutora Soledad Martínez, quien no pudo ingresar al edificio a cumplir sus tareas de 6 a 8, debido a la ausencia de personal que abra las instalaciones. La denuncia fue presentada en la secretaría de Trabajo.

“A pesar de nuestros pedidos no designa compañía ni seguridad alguna para las compañeros/as que quedan solos/as durante sus turnos, incluso de noche, en un edificio que tiene graves problemas de infraestructura en cuanto a seguridad. Comunicamos que ya es imposible trabajar en el edificio de LT11. La empresa no designa personal de limpieza, los baños están en condiciones paupérrimas con descargas que no funcionan, no se realiza limpieza diaria del baño ni se reponen implementos higiénicos, las áreas de informativo, de redacción y locución tienen elevados niveles de humedad; todos sectores que han trasformado al edificio de LT11 en un peligroso foco infeccioso y de enfermedades que perjudican la salud de sus trabajadores”.