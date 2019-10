De regreso de Chile: “Fue una capacitación muy provechosa”, dijo Carlos Nosalevich

El pasado fin de semana 03442 daba a conocer sobre una importante capacitación internacional en la ciudad de Santiago de Chile, de la cual participaban bomberos de todo el mundo, tres de los cuales eran argentinos y para mayor orgullo de los uruguayenses, uno de estos fue Carlos Nosalevich, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay y segundo jefe de Operaciones en la Provincia de Entre Ríos.

De regreso a la ciudad, Nosalevich contó que “Fuimos invitados por el Concejo Nacional, concurriendo quien les habla y los jefes de Operaciones de San Luis, Gabriel Giménez y el de Córdoba Gustavo Nicola, para participar desde el 8 al 12 de este Congreso de INSARAG de Naciones Unidas, para riesgos y desastres mundiales, donde estuvieron presentes otros 70 paises. Estos encuentros se realizan en distintos países y en esta oportunidad fue en Chile, tratándose temas para modificar una guías de INSARAG, que son usadas para capacitación en todo el mundo, modificaciones que serán evaluadas y hacerlas más fácilmente entendibles y prácticas, lo que será en febrero del 2020 en Zúrich (Suiza), sede de INSARAG de Naciones Unidas”.

Carlos Nosalevich, destacó que fueron unas jornadas muy interesantes y provechosas, donde se trataron muchos conceptos y herramientas que se tendrán para aplicar en operaciones en casos de grandes desastres.

El jefe de Bomberos recordó que ya hace 3 años, participó de un encuentro similar en Punta del Este (Uruguay), también organizado por INSARAG, destacando que Argentina trabajando para c clasificar brigadas acreditadas por Naciones Unidas para dar respuesta, tanto dentro como fuera del país y en este aspecto Entre Ríos cuenta con una Brigada que se está capacitando.

“Esta Brigada estuvo capacitándose hace pocos días en Rivadavia (Mendoza) con el apoyo de la Federación y el CUO, lo que les permite sumarse a un nivel internacional y hablar todos un mismo idioma. Nosotros como Federación, integramos el CUO a nivel nacional y siempre estamos preparados para colaborar ante cualquier tipo de desastre. Así estuvieron dispuestos 600 brigadistas para restar ayuda al Brasil por el incendio del Amazonas, pero lamentablemente el Gobierno brasilero, no aceptó el ofrecimiento, pero al menos todos fueron vacunados y ya están cubiertos”.

Para conocer

INSARAG es una red mundial de más de 90 países y organizaciones bajo la sombrilla de las Naciones Unidas. INSARAG se encarga de temas relacionados con búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objetivo de establecer normas internacionales mínimas para los equipos USAR y una metodología para la coordinación internacional de respuesta ante terremotos. Estas normas y metodologías se basan en las Guías de INSARAG, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 57/150 del 2002, sobre el «Fortalecimiento de la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas».

Capacitación de combate de incendio en altura

Otro evento importante en materia de capacitación de bomberos, fue el encuentro realizado este fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se abordó el combate de incendio en edificios.

Respecto a esto el presidente de la Federación, Pedro Bisogni se vio muy satisfecho, explicando que “Este fin de semana en Concepción del Uruguay (dentro de los trabajos de capacitación que proyecta la Federación Entrerriana), se realizó un curso de incendios en edificios de altura, en el cual participaron bomberos de las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Es importante tener al personal capacitado para esto y a eso se apunta. Actualmente podemos decir que estamos preparados, pero debemos pensar que habría que capacitar a los habitantes de estos edificios y que las habilitaciones municipales sean las adecuadas para hacer cumplir las normas, ya que hay edificios que no cumplen las normas. Es importante saber qué y cómo hacer las cosas para un bombero, pero también es importante que la gente sepa cómo actuar en caso de un incendio en un edificio de estas características. Como desplazarse, como salir, no dejar pasillos con elementos que obstruyan el paso y otras tantas cosas que a la hora de un incendio puede ser lo que salve o no una vida. Lo realizado este fin de semana nos deja muy conformes”.