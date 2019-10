Cuartos de final en el Clausura

El partido de ida por los Cuartos de Final del Clausura será en el Plazaola desde las 18. Atlético Uruguay y Atlético Colonia Elía tenían programado el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura “Reynaldo Squivo” el próximo miércoles 16/10, pero luego de darse a conocer la postergación de la segunda Final de la Copa Entre Ríos, donde el Decano debe enfrentar a Caballú de La Paz, los dirigentes de ambos clubes reprogramaron el juego por el certamen liguista para el sábado a las 18:00 Hs. en el Plazaola.

Domingo 13/10

Cancha: Atlético Uruguay * Hora: 16:30

Parque Sur vs. Almagro

14:30 Hs. 3ª División Parque Sur vs. Almagro

Cancha: Agrario Rocamora * Hora: 16:00

Agrario Rocamora vs. Gimnasia

11:00 Hs. Veteranos Agrario Rocamora vs. Gimnasia

12:30 Hs. 4ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia

14:00 Hs. 3ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia

Cancha: Rivadavia * Hora: 16:00

Rivadavia vs. María Auxiliadora

11:00 Hs. 4ª División María Auxiliadora vs. Lanús

12:30 Hs. 4ª División Rivadavia vs. Atlético Colonia Elía

14:00 Hs. 3ª División Rivadavia vs. Engranaje