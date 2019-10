Con dos partidos continúan los Cuartos de Final

El domingo jugarán el Clásico Parque Sur – Almagro en el Plazaola y Rivadavia recibirá a María Auxiliadora.

El Torneo Clausura “Reynaldo Squivo” tendrá este domingo dos partidos correspondientes a las idas de los Cuartos de Final. El sábado pasado comenzó a disputarse la Etapa Final con la goleada 4 a 1 de Atlético Uruguay sobre el C.A.C.E., mientras que todo lo que estaba previsto para el domingo debió ser suspendido por la lluvia.

Para este fin de semana, en domingo, se reprogramaron dos de los encuentros. En el Simón Luciano Plazaola habrá clásico, desde las 16:30 se enfrentarán Parque Sur y Almagro. Por otra parte Rivadavia recibirá en el Cacho Andrilli a María Auxiliadora desde las 16:00.

El restante encuentro entre Agrario Rocamora y Gimnasia fue postergado, se jugará el sábado 26 el juego de ida en Los Ceibos, en oportunidad de las revanchas del resto de las llaves, y el juego de vuelta el miércoles 30 en el Núñez, para llegar a la par del resto.

Programación Cuartos de Final –Ida-

Domingo 20/10

Cancha: Atlético Uruguay * Hora: 16:30

Parque Sur vs. Almagro

14:30 Hs. 3ª División Parque Sur vs. Almagro

Cancha: Rivadavia * Hora: 16:00

Rivadavia vs. María Auxiliadora

11:00 Hs. 4ª División María Auxiliadora vs. Lanús

12:30 Hs. 4ª División Rivadavia vs. Atlético Colonia Elía

14:00 Hs. 3ª División Rivadavia vs. Engranaje

Postergados

Agrario Rocamora vs. Gimnasia

Sábado 26/10 * 1ª División – 4ª División – 3ª División – Veteranos

Veteranos Lanús vs. San José

Veteranos María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía