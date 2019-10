Comenzaron las Jornadas por los 10 años del Sistema Penal en Entre Ríos

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillon y el presidente de la Sala Nº 1 en lo Penal del STJ, Daniel Carubia dejaron inauguradas hoy las Jornadas “A 10 años del Nuevo Sistema Penal en Entre Ríos”. Estuvieron presentes la vocal Claudia Mizawak, el vocal Miguel Ángel Giorgio, la ministra de Gobierno Rosario Romero, el secretario de Justicia Pablo Biaggini, el senador Ángel Giano, integrantes de la magistratura y funcionarios provinciales, entre otros.

En la oportunidad, Castrillon sostuvo que a su entender debería abrirse el debate sobre la necesidad de formular cambios en el sistema penal vigente en la provincia y lograr cumplir con la premisa de asegurar el derecho de los imputados.

El magistrado dijo que las observaciones que formula “es debido a que actualmente no se garantizan los derechos del imputado en el proceso, y se debe generar una discusión para fortalecer las garantías y la defensa”.

Asimismo, destacó que en la provincia la Procuración está empoderada y dijo querer lo mismo para la Defensa.

Propuestas de cambio

Entre algunas sugerencias de modificaciones al actual sistema penal, Castrillon consideró que “en el sistema acusatorio debe haber igualdad entre las partes. En la apertura de la causa el Fiscal debería notificar al encausado y a partir de ese momento quedar facultado a realizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP); y que la defensa debería tener todos los elementos y entrevistas recolectados por la fiscalía durante el desarrollo de esta.

En relación a los jueces de garantías, dijo que hoy dictan medidas de coerción y en la mayoría de los casos se limitan a los fundamentos del fiscal y consideró que en los casos en que la aplicación de esas medidas sean controvertidas el juez debería efectuar un análisis más pormenorizado del legajo penal, de los hechos y los fundamentos de las partes”.

En cuanto al vencimiento de los plazos dijo que “la IPP debería practicarse en el término de tres meses a contar de la fecha del decreto de la apertura de la causa”.

También entendió que “una vez cerradas las investigaciones posibles, en el caso de incorporarse nuevas pruebas contra el imputado, y fuera imposible hacerlo por obstáculos ajenos a alguna de la fiscalía o querella, el juez de garantías, a pedido de parte, debería clausurar provisoriamente la IPP haciendo cesar las medidas cautelares y ordenar la reserva de las actuaciones”. Agregó que si se lograra incorporar las pruebas pendientes se debería reabrir el trámite de la causa y continuar según el estado anterior a la clausura provisional a todos sus efectos; y en el caso contrario, pasado un año del decreto de clausura provisional sin haberse modificado la situación que la determinó, se debería dictar el sobreseimiento”.

“El Juicio por Jurados fortalecerá el sistema”

Por su parte, Daniel Carubia agradeció a la Vocal y presidenta de la Red de Escuelas Judiciales de todo el país (REFLEJAR) Claudia Mizawak por la organización, al igual que a la vicepresidenta del STJ y directora del Instituto Alberdi Susana Medina como así también la presencia de los invitados y disertantes; destacando el proceso de implementación del sistema penal en la provincia.

Resaltó que la aplicación del mismo comenzó en Concordia y finalizó en toda la provincia en 2014; señalando que se deben realizar mejoras en varias jurisdicciones.

Carubia dijo además que “la media sanción en el Senado provincial al proyecto de ley de creación del Instituto Juicio por Jurados, fortalecerá al actual sistema penal dando participación a la ciudadanía”.

En el transcurso de la jornada, disertaron sobre “Juicio Abreviado y otros Institutos novedosos en el Nuevo Sistema”, el Ministro de Corte de Mendoza, Omar Palermo; el Ministro de Corte de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta y el panel estuvo coordinado por la Vocal Cámara Casación Penal – Sala I, Marcela Davite.

“Las Partes en el Nuevo Sistema Penal”

Ese fue el tema al que refirieron el Procurador General de la Provincia, Jorge Amilcar García, el Defensor General, Maximiliano Benítez, y el Secretario de Gobierno y Gestión Programática en Servicio Público provincial de la Defensa Penal de Santa Fe, Martín Cáceres. La charla fue coordinada por el Vocal Tribunal Juicio y Apelaciones Concordia, Pablo Garrera Allende.

Valoración del sistema penal en E. Ríos

El procurador Jorge García afirmó que “toda reflexión sobre la cuestión penal así sea el detalle más simple de la dogmática es a la vez siempre es una reflexión político criminal y todo tiene un basamento filosófico. La Justicia se entiende en procedimientos constitucionales”.

Luego, destacó que en Entre Ríos rige el sistema de filmación y recordó que al sancionarse la Constitución de 2008, “por unanimidad de todos los partidos políticos se eligió el sistema acusatorio”. Al respecto ponderó que el mismo tiene el doble control para la víctima y para el acusado, porque se establece la tutela judicial efectiva de la víctima. Recordó que fue esa reforma la que estableció las funciones racionalizadas del sistema procedimental para el Ministerio Público en la construcción de Justicia.

García precisó que hoy, en Entre Ríos, rige un sistema aggiornado donde los jueces tienen el rol central del proceso.

“Arreglar un juicio abreviado con una víctima es una tarea ardua, no hay nada fácil. En esos juicios no hay ocultación. Hay periodistas y no hay coacción ni tampoco desigualdad de armas porque el rol central es del juez”, destacó.

A su vez, el procurador manifestó que desde el Ministerio que preside, se ha actuado en base a lo que establecen las convenciones internacionales que crean deberes positivos y responsabilidad omisiva por no actuar. En ese orden recordó su intervención en lo que llamó un “gravísimo atentado al orden democrático”, al referirse al hecho ocurrido en Concordia en 2013 y que fuera protagonizado por personal policial.

También mencionó que en base a esas mismas convenciones internacionales se dispuso la creación de las unidades de género para combatir la violencia contra la mujer; la investigación de los delitos de corrupción y la lucha contra el narcomenudeo.

Necesidad de fortalecer al Ministerio Público de la Defensa

El Defensor General, Maximiliano Benítez homenajeó a los funcionarios de Concordia que fueron quienes comenzaron con este cambio del sistema pena”. Planteó que el mismo fue posible gracias a que en Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, ya existía una larga trayectoria de Juicios Orales.

Hizo referencia a que la discusión, hoy ya no es si el proceso debe ser mixto o acusatorio, pero planteó que si estas jornadas son un puntapié para una nueva modificación del Código –dado que antes de aplicarse en Paraná ya se realizaron cambios-, esta reforma debe darse en un marco de diálogo entre todas las partes.

Entre las distorsiones que ha tenido este sistema acusatorio, remarcó la necesidad de fortalecer al Ministerio Público de la Defensa con mayor número de defensores, y de contar con un cuerpo pericial propio, que pueda investigar sin intervenir con la tarea de la policía. Benítez consideró que se mejoraría la garantía de la Instrucción Penal Preparatoria y el Juicio abreviado, dado que debatirían en igualdad de condiciones con la Fiscalía.

Otro problema de este sistema acusatorio, según su planteo, es el aumento en la cantidad de presos que ha generado, dada la rapidez de las sentencias de prisión condicional. Sostuvo que las tobilleras electrónicas son un magnífico sistema pero que debe ser para que los internos salgan con anterioridad para su resocialización, y no para prisiones preventivas, y que únicamente así vamos a descomprimir las unidades carcelarias.

Por último instó a fortalecer y mejorar el sistema acusatorio y propuso que el mismo vaya a la última etapa del proceso penal, que es la ejecución de penas. Respecto a esto indicó que hay un proyecto de creación de una nueva ley de ejecución de penas, que tiene media sanción de Senadores y que se debería impulsar en la Cámara de Diputados.

Los Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Carolina López Bernis y Edwin Ives Bastián expusieron sobre “Experiencia jurisdicción Concordia antes de la Ley Nº 10.317 y su evolución. La coordinación estuvo cargo del juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá.

La actividad continuará mañana a partir de las 9hs con las exposiciones del Juez de la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, Juan Manuel Oliva, del Director Ejecutivo de la Oficina de Medios Alternativos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Rodrigo Juárez y la Mediadora Penal de la jurisdicción Concordia, Mercedes Tabuenca.

A las 10hs se debatirá sobre “Juicio por Jurado y sus perspectivas” con la disertación del Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, Germán Busamia -; del Presidente de la Sala Nº 1 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Bs. As., Dr. Daniel Alfredo Carral y del Senador Provincial, Dr. Ángel Giano. La coordinación estará a cargo del Vocal Cámara Casación Penal – Sala I, Hugo Perotti.