Atlético Uruguay sacó una buena ventaja sobre el C.A.C.E.   

En el partido de ida de los Cuartos de Final el Decano uruguayense goleó 4 a 1 a los de Colonia Elía y sacó una buena ventaja en la serie.

En el Simón Luciano Plazaola se puso en marcha la Fase Final del Torneo Clausura “Reynaldo Squivo”. Atlético Uruguay goleó al C.A.C.E. 4 a 1 y sacó una buen a ventaja en la serie entre ambos.

En la primera etapa la primera diferencia en la red llegó a los 34’, a través de la cabeza de Juan Cruz Guardia, y tres minutos después estiró Enzo Rougier, capturando un rebote del travesaño y sentenciando de derecha. El Atlético de la Colonia descontó rápidamente. Un par de minutos después del segundo en su contra, Diego Guimaraens achicó la ventaja de tiro penal.

En el segundo tiempo la goleada llegó sobre el final. A los 40’ y 45’ llegaron los goles de Sergio Umpiérrez, que había saltado desde el banco de suplentes, para dejar a su equipo en el umbral de las Semifinales.

Los Cuartos siguen el domingo.

En el Simón Luciano Plazaola habrá Clásico. Se enfrentarán Parque Sur y Almagro desde las 16:30 Hs., sumando un nuevo encuentro en el historial. Cabe recordar que por disposición policial dada a conocer hace algunos días, ambos tienen prohibición de ingreso de público en condición de visitante. En este partido de ida todo se vestirá de azul y blanco, ya que el Sureño hace las veces de local. En la revancha se invertirán las condiciones.

A las 16:00 Hs. habrá dos encuentros. En Colonia Los Ceibos, Agrario Rocamora recibirá a Gimnasia, mientras que en el Cacho Andrilli, Rivadavia esperará por María Auxiliadora.



Síntesis

Atlético Uruguay 4 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: PT: 34’ Juan Cruz Guardia (AU), 37’ Enzo Rougier (AU); 39’ Diego Guimaraens (CACE) de penal ST: 40’ y 45’ Sergio Umíérrez (AU)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Juan Carlos Ardetti (3ª) y Fernando Díaz (4ª y Vet)

Cancha: Atlético Uruguay



4ª División Atlético Uruguay 1 – Almagro 0

Gol: Fausto Gonzáez (AU)

3ª División Atlético Uruguay 1 – María Auxiliadora 1

Goles: Ramiro Larrosa (AU); Enzo Rodríguez (MA)

Expulsados: Lautaro Díaz (AU); Enzo Rodríguez (MA)

Veteranos Atlético Uruguay 4 – Parque Sur 1

Goles: Oscar Barrios, Víctor González, Gabriel Moneda y Juan José Pereyra (AU); Claudio Padilla (PS)

Domingo 13/10

Cancha: Atlético Uruguay * Hora: 16:30

Parque Sur vs. Almagro

14:30 Hs. 3ª División Parque Sur vs. Almagro

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Jorge Amarillo (3ª( y Federico Suffo

Cancha: Agrario Rocamora * Hora: 16:00

Agrario Rocamora vs. Gimnasia

11:00 Hs. Veteranos Agrario Rocamora vs. Gimnasia

12:30 Hs. 4ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia

14:00 Hs. 3ª División Agrario Rocamora vs. Gimnasia

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Pablo Retamar (3ª y Vet) y Jorge Gómez (4ª)

Cancha: Rivadavia * Hora: 16:00

Rivadavia vs. María Auxiliadora

11:00 Hs. 4ª División María Auxiliadora vs. Lanús

12:30 Hs. 4ª División Rivadavia vs. Atlético Colonia Elía

14:00 Hs. 3ª División Rivadavia vs. Engranaje

Árbitro: Matías de León

Asistentes: Cristian Debrabadere (4ª I y 3ª) y Mauro Martínez (4ª II)