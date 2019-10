Arranca la Fase Final del Clausura Femenino

El sábado en cancha de Engranaje se disputarán los partidos por los Cuartos de Final del Clausura Femenino en las dos Divisionales.

El Torneo Clausura “Esilda Tavella” del Fútbol Femenino de la histórica entra en su recta final, este sábado en Villa Sol -cancha de Engranaje- se desarrollará la jornada se Cuartos de Final en sus dos divisionales.

Almagro descansará esperando las Semifinales de la “A”, por haber logrado la primera ubicación en la Fase Inicial del certamen. Los enfrentamientos serán Atlético Uruguay – Agrario Rocamora; San Marcial – María Auxiliadora y Don Bosco – Los Gorilas.

En la Divisional “B” los duelos serán Ferro – Engranaje; Defensores – San José; Gimnasia – Lanús y La China – Parque Sur.

Todas las Etapas de la Fase Final serán a un único partido y sin ventaja deportiva, por lo que en casos de empates, los juegos se definirán con tiros desde el punto penal.

Programación Cuartos de Final

Sábado 26/10

Cancha: Engranaje

11:00 Hs. La China vs. Parque Sur P4”B”

12:10 Hs. San Marcial vs. María Auxiliadora P2”A”

13:20 Hs. Defensores vs. San José P2”B”

14:30 Hs. Gimnasia vs. Lanús P3”B”

15:40 Hs. Don Bosco vs. Los Gorilas P3”A”

16:50 Hs. Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora P1”A”

18:00 Hs. Ferro vs. Engranaje P1”B”

Semifinales

Divisional “A”

P4 – 1° Etapa Inicial (Almagro) vs. Ganador P2”A”

P5 – Ganador P1”A” vs. Ganador P3”A”