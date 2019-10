Agustín De Brabandere cerró un buen sábado

El segundo día de actividad es historia para el TC Pista y Agustín De Brabandere tuvo un buen desempeño en su serie siendo 8°.

Con una nueva jornada a pleno sol en el autódromo “Ciudad de San Nicolás”, se le dio continuidad al 13° capítulo de la temporada del TC Pista que por la mañana tuvo el desarrolló del entrenamiento en el cual el entrerriano se colocó 15° y a la hora de clasificar quedó en claro la tendencia evidenciada en cada una de las tandas que era que los usuarios de Ford penarían con el circuito ya que el uruguayense se ubicó 17° en el ordenamiento general a poco más de un segundo de diferencia con la punta.

Cerrando la jornada en el autódromo nicoleño se desarrollaron las series, donde allí el piloto que utiliza el Ford alistado por los Hermanos Álvarez y motorizado por Pope Bonelli, tuvo un buen ritmo y merced a sus buenas cualidades conductivas logró avanzar un par de lugares ya que tras largar 9°, finalmente logró arribar 7° a la cuadriculada, dejando en claro que buscará mañana ir por un buen resultado final.

“No fue un buen sábado el nuestro ya que desde la clasificación la tendencia fue marcada, los Ford no funcionamos bien porque el mejor clasificó 8° y después estamos todos atrás. De todos modos tenemos que mejorar para estar como el mejor de la marca.

La serie fue bastante buena porque pude avanzar dos puestos y mañana estar largando 14°. El ritmo del auto es bueno pero a diferencias de otras carrera no se cuánto podremos avanzar, más allá de eso el auto anda bien pero no somos lo suficientemente rápidos para estar más adelante.

Agradezco a todas las empresas que nos acompañan: Agropecuaria Itatí, LP Pietroboni, Acoplados Lambert, Granja La Blanquita, Norvial, Insecol, Temet, Grupo Maya, On Fit, Río Uruguay Seguros, Municipalidad de Concepción del Uruguay, a todo mi equipo y a todos los que nos apoyan» comentó.

Mañana desde las 12:00hs se pondrá en marcha la final, que lo tendrá al entrerriano largando desde la 7ª fila junto a Federico Iribarne.